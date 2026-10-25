Elektroenerģijas tirgotāju maiņa notikusi par 2371 gadījumu biežāk nekā 2025. gada attiecīgajā periodā.
Uzņēmumā norāda, ka kopējā dinamika saglabājas stabila, un izmaiņas vērtējamas kā ierastas, bez tiešas saistības ar konkrētām tirgus aktivitātēm. Jau ierasti vērojams, ka aktīvāk tirgotāji tiek mainīti gada sākumā, jūlijā, kā arī rudenī, sākoties gada vēsajam periodam.
Šogad lielākā tirgotāju maiņas aktivitāte bija jūlijā, kad notika 11 987 maiņas gadījumi, bet zemākā aktivitāte bija februārī, kad notika 3187 maiņas gadījumi.
Jau ziņots, ka «Sadales tīkls» pagājušajā gadā strādāja ar 382,239 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 2,8% vairāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa pieauga par 24,8% — līdz 35,27 miljoniem eiro.
«Sadales tīkls» ir valstij piederošā «Latvenergo» koncernā ietilpstošs elektrotīkla uzturētājs un attīstītājs Latvijā. Kompānija nodrošina sadales elektrotīklu ekspluatāciju, atjaunošanu un plānveida attīstību, elektroenerģijas izlietošanas uzraudzību, zudumu samazināšanas pasākumus un elektroenerģijas uzskaiti, kā arī veic jaunu pieslēgumu izveidi.
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