Tieši Talantu fabrika aizsāka jaunu televīzijas izklaides ēru valstī, pulcējot mūzikas talantus, kuri nedēļām ilgi dzīvoja izolācijā kameru priekšā, mācījās vokālo mākslu un katru nedēļu uzstājās tiešraides koncertos. Daudzi no šiem talantiem kļuva par mūzikas zvaigznēm, bez kurām tagad nav iedomājams Latvijas šovbizness. Par to, kā radās Talantu fabrika, par šova aizkulisēm un dalībniekiem žurnālam Jauns&Privāts stāsta Māris Ozoliņš – šova galvenais režisors, producents un idejas līdzautors, ko gluži pamatoti mēdza dēvēt arī par Talantu fabrikas tēvu.
Pirmie realitātes šovi Latvijā
“Ne jau es viens vaininieks! Toreiz mūsu televīzijā bija ļoti spēcīga komanda Andreja Ēķa vadībā – Rolands Laķis, Baiba Ripa, es –, pilna ar radošām un pat trakām idejām. Sākām jau ar citiem realitātes šoviem – Barbarosa, kas bija pirmais Latvijā, tad Sapņu sala, pēc tiem sekoja “parastās” fabrikas ar dažāda vecuma cilvēkiem, un tikai pēc tam nonācām līdz Talantu fabrikai, kur galveno akcentu likām tieši uz muzikālo jomu,” atceras Ozoliņš.
Māris uzsver, ka, lai cik dīvaini nebūtu, šo šovu konceptu viņi izdomāja paši. “Kaut arī visā pasaulē tad jau bija pilns ar dažādiem realitātes šoviem, mēs no tiem neietekmējāmies. Mēs darbojāmies tādā tempā, ka, godīgi sakot, mums pat nebija laika špikot no citiem. Jāatzīst, ka pirmie mūsu šovi, kā arī Talantu fabrikas pirmās sezonas bija patiešām īsti realitātes šovi. Tikai pēc tam tapa visādas sagataves, izstrādāti darbības plāni. Bet pirmajos šovos mēs paši jūdzāmies nost, mums pašiem vajadzēja psihologu konsultācijas, jo tas bija reāls būris, kur mēs redzējām, kā tie cilvēciņi tur iekšā dzīvo un mēģina sadzīvot.”
Psiholoģiski vissmagāk Ozoliņam pašam bijis ik svētdienu doties būrī uz dalībnieku izbalsošanu: “Tajā brīdī bija sajūta, ka fabrikanti mūs ar operatoru Imantu Zaķīti gatavi pat ar acu skatienu pielīmēt pie sienas – tik liela bija spriedze! Mums pašiem tas viss bija viens liels realitātes šovs. Kad uzsākām šo dullo skrējienu, neviens nezināja, ar ko tas viss izvērties. Un sanāca tā, ka nevarējām beigt – sekoja viens realitātes šovs pēc otra.”
Izsūca gan fiziski, gan morāli
Tā tapa vairākas Talantu fabrikas, tām sekoja Fabrikas muzikālais teātris, pēc tam bija Jaunā talantu fabrika, līdz 2013. gadā šādu realitātes šovu formāts tika pārtraukts.
“Kad tas viss beidzās, secināju, ka mana dzīve jau pašam kļuvusi kā viens vienīgs nepārtraukts šovs. Protams, esmu televīzijas profesionālis, kurš savu darbu dara neitrāli, esot no malas, bet tomēr šajā visā tik dziļi biju iekšā, ka sajutu, ka tas sāk skart mani personiski. Es pats zināmā mērā sāku dzīvot šajos šovos. Protams, lieliski sapratu, ka man nedrīkst būt ne simpātijas, ne antipātijas, ka daru tikai savu darbu, ka nedrīkstu ietekmēt vērtējumu, nedrīkstu lobēt, ka visiem dalībniekiem manās acīs jābūt vienādiem. Bet tas viss bija fiziski smagi, šie šovi izsūca gan fiziski, gan morāli. No malas jau viss izskatījās, viegli, bet mums pašiem tas bija ļoti smags darbs. It sevišķi psiholoģiski. Tiešām varēja nojūgties! Turklāt, tiklīdz bija izlaidums vienai Fabrikai, dzērām fināla šampanieti, kā Ēķis pienāca pie manis un uzsita uz pleca un teica: “Nu, šodien atpūties, pirmdien sākam nākamo Fabriku!” Es no šī brīža baidījos katru gadu, jo patiešām gribējās paņemt kaut nedēļu brīvu, lai kaut cik izvēdinātu smadzenes,” tagad smejoties stāsta Ozoliņš.
“Tajā pašā laikā bija tādi šova dalībnieki, kas negribēja pat doties prom, kuri gribēja palikt tajā būrī,” atklāj Māris. “Viņi bija adaptējušies šādai dzīvei, viņu tur jutās omulīgāk, nekā reālajā dzīvē. Tikmēr es pat nevarēju iziet ielās! Kā kaut kur publiski parādījos, tā man apkārt jau bija cilvēki, kas nāca klāt ar muļķīgiem jautājumiem par šovu. Tipiskākā uzruna bija: “Es jau to tavu šovu neskatos, bet – kā tur īsti bija?” Tas nogurdināja. Brīžiem pat publiskajās vietās gribējās būt kā neredzamais cilvēks. Jo zināju, ka, tiklīdz iziešu cilvēkos, būs jautājumi par šovu. Līdz ar to es šova nekur nevarēju izbēgt. Manī tas bija 24 stundas dienā, septiņas dienas nedēļā.”