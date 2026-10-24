Memoriāla projektu īsteno bezpeļņas nevalstiskā organizācija Eiropas Atmiņas un sirdsapziņas platforma (PEMC). Šā gada februārī organizācija sāka darbu pie projekta pirmās fāzes, kas paredzēja dokumentu sagatavošanu un sarunas ar Beļģijas varasiestādēm par būvatļaujas iegūšanu.
Iecerēts, ka Latvijas finansējumu organizācijai nodotu ar Latvijas vēstniecības Čehijā starpniecību, noslēdzot sadarbības līgumu par finansējuma piešķiršanu un izlietojumu.
Anotācijā aprakstītais līgums paredz PEMC pienākumu nodrošināt būvatļaujas pieteikuma sagatavošanu, iesniegšanu un virzības uzraudzību. Tas arī paredz pienākumu izstrādāt Virtuālā dokumentācijas centra uzsaukuma vadlīnijas vēstuļu iesniegšanai un tehnoloģisko izvērtējumu, kā arī veikt projekta komunikācijas un finansējuma piesaistes aktivitātes.
Plānotais aktivitāšu īstenošanas termiņš ir 2027. gada 30. jūnijs, bet gala ziņojumu PEMC apņemtos iesniegt līdz 2027. gada 30. jūlijam.
Memoriālu plāno izveidot Leopolda laukumā pie Eiropas Parlamenta (EP) ēkas. Tā koncepts paredz laukuma segumu ar bruģakmens plātnēm, uz kurām «uzdrukātu» aptuveni 500 represēto vēstules no ieslodzījuma vietām. Starptautiskajā konkursā 2017. gadā uzvarēja arhitekts Zīvajs Sou ar darbu «Atbalss laikā» jeb «Echo in Time».
Anotācijā norādīts, ka memoriāls veicinātu Eiropas valstu sabiedrību izpratni par 20. gadsimta totalitāro režīmu sekām un stiprinātu sabiedrības noturību pret dezinformāciju un propagandu. Tas arī sekmētu Baltijas valstu pieredzes iekļaušanu plašākā Eiropas atmiņas telpā.
EP 2025. gada 22. oktobra rezolūcijā paudis atbalstu līdzfinansējuma piešķiršanai memoriāla izveidei. Saskaņā ar anotāciju līdzfinansējumu piešķirs ar nosacījumu, ka Eiropas Savienības dalībvalstis veiks sākotnējās iemaksas. Lietuva memoriālam novirzījusi 70 000 eiro, Čehija un Igaunija — katra 50 000 eiro, bet Albānija — 20 000 eiro.
Pēc PEMC sniegtās informācijas kopējās memoriāla izveides izmaksas varētu būt aptuveni 5,1 miljons eiro. Memoriāla izveide patlaban plānota laika posmā no 2028. līdz 2039. gadam. Atkarībā no pieejamā finansējuma projektu īstenos pilnībā vai pa posmiem, tādēļ tā pabeigšana var aizņemt ilgāku laiku.
Anotācijā skaidrots, ka Latvijas finansējums negarantē konkrētu administratīvu lēmumu pieņemšanu vai visu projekta mērķu sasniegšanu noteiktā termiņā. PEMC var nodrošināt dokumentu sagatavošanu, iesniegšanu un procesa uzraudzību, taču nevar garantēt kompetento iestāžu lēmumu saturu vai to pieņemšanas termiņus.
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