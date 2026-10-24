Valsts policija informē, ka sestdienas rītā saņemta informācija par Liepnas pagasta mežā atrastām iespējamām bezpilota lidaparāta atlūzām. Ierodoties notikuma vietā un pārbaudot grūti pieejamu meža apvidu, informācija apstiprinājās. Valsts policija sestdienas vakarā darbu notikuma vietā pabeigusi, bet izmeklēšanas darbības vēl tiks turpinātas. Saistībā ar notikušo sākts kriminālprocess saskaņā ar Krimināllikuma 10. nodaļu «Noziegumi pret valsti». Likumsargi pateicas iedzīvotājam par atbildīgu rīcību šajā situācijā un tūlītēju ziņošanu policijai.
NBS informē, ka Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes 54. kaujas atbalsta bataljona Sprādzienbīstamu priekšmetu iznīcināšanas rotas karavīri ir pabeiguši atrastā drona atlūzu izņemšanu no incidenta vietas, tādējādi noslēdzot darbu notikuma vietā. NBS turpina sadarbību ar Valsts policiju un citiem atbildīgajiem dienestiem, veicot notikušā apstākļu noskaidrošanu.
Aizsardzības ministrija (AM) informē, ka atrastais ir ārvalstu bezpilota lidaparāts.
NBS ir sākta dienesta pārbaude, lai izvērtētu incidenta apstākļus un pieņemtos lēmumus.
NBS informē, ka 18. oktobrī saņemta informācija par sprādzienam līdzīgu troksni Alūksnes novada Liepnas pagastā. Pēc informācijas saņemšanas no Valsts policijas NBS sāka padziļinātu gaisa telpas novērošanas sistēmu datu analīzi, kuras laikā iegūta informācija par iespējamu neidentificēta objekta pārvietošanos Latvijas gaisa telpā.
Pamatojoties uz iegūto informāciju, NBS sadarbībā ar Valsts policiju sāka iespējamās objekta nokrišanas vietas meklēšanu. Meklēšanas darbi turpinājās arī 19. oktobrī. Pēc divu dienu meklēšanas tie pārtraukti, jo tobrīd pieejamā informācija nebija pietiekama, lai apstiprinātu objekta nokrišanas faktu un noteiktu tā iespējamo atrašanās vietu.
NBS uzsver, ka iespējama gaisa apdraudējuma identificēšanai nepieciešams izvērtēt vairāku novērošanas sistēmu datus un taktisko apstākļu kopumu. «Incidenta brīdī pieejamā informācija nebija pietiekama, lai nepārprotami identificētu bezpilota lidaparātu un apstiprinātu iespējamu apdraudējumu, līdz ar to netika izpildīti noteiktie kritēriji šūnu apraides brīdinājuma izplatīšanai,» skaidro armijā.
Incidentā civiliedzīvotāji nav cietuši un nav nodarīti bojājumi civilajai infrastruktūrai. Turpmāks apdraudējums civiliedzīvotāju drošībai saistībā ar šo incidentu nav konstatēts, apliecina NBS.
Liepnas pagasta Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis Eduards Voilaks aģentūrai LETA pavēstīja, ka par sprādzienu bija informēts, jo par to bija ziņojuši iedzīvotāji.
Kā norādīja Voilaks, drons nokritis meža teritorijā, kas pieder valstij.
Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava (NA) tviterī uzteicis policijas darbu, paužot, ka tā izcili pastrādājusi, lai dronu atrastu, tostarp tupinot uzklausīt iedzīvotāju sniegto informāciju. Viņš aicina arī turpmāk cilvēkus būt vērīgus un ziņot dienestiem noderīgu informāciju.
Bruņotajos spēkos uzsver, ka Krievijas sāktais karš Ukrainā un ar to saistītās militārās aktivitātes turpina radīt drošības riskus reģionā. Krievijas izmantotie elektroniskās karadarbības līdzekļi var ietekmēt bezpilota lidaparātu sakaru un navigācijas sistēmu darbību, tādēļ nav izslēgta līdzīgu incidentu atkārtošanās, kad ārvalstu bezpilota lidaparāti pietuvojas Latvijas gaisa telpai vai tajā ielido.
NBS uzsver, ka turpina Latvijas gaisa telpas novērošanu un sadarbību ar atbildīgajām valsts institūcijām, lai savlaicīgi identificētu iespējamos apdraudējumus un atbilstoši reaģētu.
Aģentūra LETA 19. oktobrī vēstīja, ka NBS nav guvuši apstiprinājumu izskanējušai informācijai par it kā ārvalsts drona nokrišanu Alūksnes novadā.
NBS sociālajos tīklos vēstīja, ka pārbaudījuši 18. oktobrī saņemtu informāciju un videoierakstu saistībā ar iespējamu ārvalstu bezpilota lidaparāta nokrišanu un detonāciju Alūksnes novadā.
Veicot radaru sistēmu datu analīzi un apsekojot teritoriju, kur neidentificētais objekts varētu būt nokritis, informācija par incidentu netika apstiprināta.
Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers (JV) aģentūrai LETA pastāstīja, ka 19. oktobra rītā saņēmis ziņas par troksni, kas 18. oktobrī dzirdēts pierobežā Liepnas pagastā. 19. oktobrī speciālisti devušies teritoriju apsekot, bet tobrīd pašvaldības vadītājs vēl nebija saņēmis informāciju par to, kas noskaidrots.
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