Priekšlikumi paredz grozīt Personu apliecinošu dokumentu likumu, saglabājot pienākumu personai saņemt derīgu personu apliecinošu dokumentu, taču ļaujot izvēlēties starp pasi un personas apliecību. Tādējādi no normatīvā regulējuma tiktu svītrota prasība, ka obligātajam dokumentam jābūt tieši personas apliecībai.
VARAM norāda, ka personas apliecības obligātuma ieviešanas mērķis bija nodrošināt ikvienam iedzīvotājam valsts nodrošinātu elektroniskās identifikācijas līdzekli un elektronisko parakstu, taču šis mērķis lielā mērā jau esot sasniegts. Ministrija atzīmē, ka arvien plašāk tiek izmantots «eParaksts mobile», par kura lietošanu noslēgti aptuveni 620 000 līgumu, savukārt lielākā daļa elektronisko parakstīšanās un identitātes apliecināšanas reižu notiek tieši ar šo rīku.
Ministrijas ieskatā personas apliecība vairs nav vienīgais nepieciešamais instruments digitālās identitātes nodrošināšanai, jo pieejami arī citi augsta uzticamības līmeņa risinājumi, tostarp «eParaksts mobile» un «Smart-ID», kā arī nākotnē plānotais Eiropas digitālās identitātes maks.
Vienlaikus VARAM uzsver, ka atteikšanās no personas apliecības obligātuma būs pilnvērtīga tikai tad, ja pases īpašniekiem tiks nodrošināta līdzvērtīga piekļuve elektroniskās identifikācijas rīkiem. Pašlaik pilnībā attālināti noslēgt līgumu par «eParaksts mobile» lietošanu iespējams tikai ar personas apliecību, bet pases turētājiem pieejams vien kurjera pakalpojums. Ministrija aicina nodrošināt arī klātienes iespējas šādu līgumu noslēgšanai.
Tāpat VARAM rosina stiprināt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes lomu kā vienotam identitātes pārvaldības kontaktpunktam. Ministrija uzskata, ka iedzīvotājiem, saņemot gan pasi, gan personas apliecību, būtu jābūt iespējai vienlaikus pieteikties «eParaksts mobile» un nākotnē aktivizēt Eiropas digitālās identitātes maku.
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