VUGD svētdien plkst. 3.02 saņēma izsaukumu uz Stacijas ielu, kur trīsstāvu dzīvojamās mājas pirmajā stāvā dega dzīvoklis desmit kvadrātmetru (m2) platībā. No ēkas evakuējās 16 cilvēki. Plkst. 4.15 ugunsgrēks tika likvidēts.
Savukārt sestdien plkst. 20.38 VUGD saņēma izsaukumu uz Pļavnieku ielu Rīgā, kur deviņstāvu dzīvojamās mājas devītajā stāvā uz plīts bija piededzis ēdiens 0,01 m2 platībā. No piedūmotā dzīvokļa ugunsdzēsēji izglāba cilvēku, kuru nodeva Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Plkst. 21.09 ugunsgrēks tika likvidēts.
Sestdien VUGD saņēma izsaukumu uz Smilšu ielu Rīgā, kur sešstāvu dzīvojamā mājā nepareizas apkures sistēmas ekspluatācijas rezultātā bija izveidojies piedūmojums. No ēkas pirms VUGD ierašanās evakuējās 20 cilvēki. Notikuma vietā izvēdinātas un pārbaudītas telpas.
Aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 51 izsaukumu — 15 uz ugunsgrēku dzēšanu, 18 uz glābšanas darbiem, bet 18 izsaukumi bija maldinājumi.
Abonējiet dienas svarīgāko
PRESS.LV Telegram kanāls — steidzamās ziņas un ekskluzīvi materiāli.
Esiet pirmais, kas komentēs
Lai piedalītos diskusijā, nepieciešams PRESS.LV konts.