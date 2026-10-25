Adlers atzīmēja, ka ir informēts par izskanējušo ziņu par atrasto bezpilota lidaparātu, kas, iespējams, nokritis 18. oktobrī, taču viņš šo faktu nevar apstiprināt.
Jautāts, no kā Alūksnes novada mēram šī informācija būtu jāsaņem, Adlers nosauca gan Valsts policiju, gan Nacionālos bruņotos spēkus (NBS).
Alūksnes novada domes priekšsēdētājs sadarbību ar NBS vērtēja kā labu. Viņš uzsvēra, ka novadā ir Kājinieku skola un Zemessardze, piebilstot, ka bruņotie spēki nākuši pretī, kad pašvaldībai ir vajadzīga palīdzība dažādos pasākumos un teritoriju apsargāšanā vietās, kur pulcējas vairāk iedzīvotāju.
Politiķis norādīja, ka robežas aizsardzība nav pašvaldības kompetencē un nav arī tās tiešā sadarbības joma ar NBS. Viņš klāstīja, ka šajos jautājumos bruņotie spēki vairāk sazinās ar Aizsardzības ministriju un Valsts robežsardzi.
Adlers skaidroja, ka pašvaldība netiek pieaicināta visos notikumos. Viņš uzsvēra procesuālās darbības, ko veic Valsts policija kopā ar par drošību atbildīgajiem dienestiem.
«Iespēju robežās mūs informē,» sacīja pašvaldības vadītājs, atzīmējot, ka daudzas ar kriminālprocesiem saistītas lietas sabiedrībai nav zināmas. Viņa ieskatā ir svarīgi, ka atbildīgie dienesti strādā un cenšas izdarīt savu darbu pēc iespējas labāk.
Lielākas bažas pašvaldības vadītājam ir par austrumu pierobežas iedzīvotājiem. Viņš uzsvēra, ka vajadzīgs lielāks atbalsts viņu noturības stiprināšanai.
Adlera ieskatā pierobežas iedzīvotājiem būtu jājūt, ka valsts rūpējas ne tikai par drošību, bet arī par to, lai cilvēki, īpaši jaunās ģimenes, vēlētos tur palikt.
Viņš atzīmēja, ka runa nav tikai par darbavietām. Iepriekšējos gados ir radītas darbavietas un veikti ieguldījumi, bet tagad ir svarīgi, lai uzņēmējiem būtu darbinieki un viņi paliktu novadā.
Pašvaldības vadītāju satrauc, ka jaunietis, kuram rodas iespēja doties citur, var izvēlēties aizbraukt, ja dzīves apstākļi pašreizējā ģeopolitiskajā situācijā nav pietiekami kvalitatīvi.
Adlers pauda, ka par atbalstu runāts jau kopš Austrumu pierobežas ekonomiskās izaugsmes un drošības stiprināšanas plāna pieņemšanas, taču taustāmus labumus sabiedrība, viņaprāt, vēl nav saņēmusi.
Jau rakstīts, ka sestdien Alūksnes novada Liepnas pagastā atrasts bezpilota lidaparāts, kas, iespējams, nokritis 18. oktobrī.
Valsts policija informēja, ka sestdienas rītā saņemta informācija par Liepnas pagasta mežā atrastām iespējamām bezpilota lidaparāta atlūzām. Ierodoties notikuma vietā un pārbaudot grūti pieejamu meža apvidu, informācija apstiprinājās.
Valsts policija sestdienas vakarā darbu notikuma vietā pabeidza, bet izmeklēšanas darbības vēl tiks turpinātas. Saistībā ar notikušo sākts kriminālprocess saskaņā ar Krimināllikuma 10. nodaļu «Noziegumi pret valsti». Likumsargi pateicas iedzīvotājam par atbildīgu rīcību šajā situācijā un tūlītēju ziņošanu policijai.
NBS ir sākta dienesta pārbaude, lai izvērtētu incidenta apstākļus un pieņemtos lēmumus.
NBS informēja, ka 18. oktobrī saņemta informācija par sprādzienam līdzīgu troksni Alūksnes novada Liepnas pagastā. Pēc informācijas saņemšanas no Valsts policijas NBS sāka padziļinātu gaisa telpas novērošanas sistēmu datu analīzi, kuras laikā iegūta informācija par iespējamu neidentificēta objekta pārvietošanos Latvijas gaisa telpā.
Pamatojoties uz iegūto informāciju, NBS sadarbībā ar Valsts policiju sāka iespējamās objekta nokrišanas vietas meklēšanu. Meklēšanas darbi turpinājās arī 19. oktobrī. Pēc divu dienu meklēšanas tie pārtraukti, jo tobrīd pieejamā informācija nebija pietiekama, lai apstiprinātu objekta nokrišanas faktu un noteiktu tā iespējamo atrašanās vietu.
Incidentā iedzīvotāji nav cietuši un nav nodarīti bojājumi civilajai infrastruktūrai. Turpmāks apdraudējums iedzīvotāju drošībai saistībā ar šo incidentu nav konstatēts, apliecināja NBS.
Liepnas pagasta Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis Eduards Voilaks aģentūrai LETA pavēstīja, ka par sprādzienu bija informēts, jo par to bija ziņojuši iedzīvotāji. Kā norādīja Voilaks, drons nokritis meža teritorijā, kas pieder valstij.
Aģentūra LETA 19. oktobrī vēstīja, ka NBS neguva apstiprinājumu izskanējušai informācijai par it kā ārvalsts drona nokrišanu Alūksnes novadā. NBS tobrīd sociālajos tīklos vēstīja, ka pārbaudījuši 18. oktobrī saņemtu informāciju un videoierakstu saistībā ar iespējamu ārvalstu bezpilota lidaparāta nokrišanu un detonāciju Alūksnes novadā.
Veicot radaru sistēmu datu analīzi un apsekojot teritoriju, kur neidentificētais objekts varētu būt nokritis, informācija par incidentu netika apstiprināta.
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