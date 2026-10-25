Kazanovskis apsūdzēts par izvairīšanos no nodokļu nomaksas vairāk nekā 1,4 miljonu eiro apmērā un šo noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizēšanu, slēpjot to izcelsmi un pārvēršot tos citos aktīvos.
Kriminālprocesu sāka un izmeklēja Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvalde, un pērn 27. janvārī tas tika nodots Eiropas Prokuratūrai (EPPO) kriminālvajāšanas sākšanai.
Sarežģītā PVN krāpšanas shēma bijusi saistīta ar elektronisko preču tirdzniecību, Austrijas, Francijas, Vācijas un Latvijas budžetiem nodarot aptuveni 297 miljonu eiro lielus nodokļu zaudējumus.
Ja apsūdzētais tiks atzīts par vainīgu, viņam var piespriest līdz desmit gadu cietumsodu par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un līdz 12 gadu cietumsodu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu.
Iepriekš Kazanovskim kā drošības līdzekli piemēroja apcietinājumu, bet vēlāk viņš tika atbrīvots pret 40 000 eiro drošības naudu.
VID 2024. gada novembra beigās paziņoja, ka plaša mēroga starptautiskā operācijā apturēts PVN krāpnieku sindikāts. Operācija kopumā tika īstenota 16 valstīs, tajā skaitā Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Operācijā tika iesaistīti 624 dažādu valstu tiesībaizsardzības iestāžu darbinieki, tostarp Latvijas VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes, Iekšējās drošības pārvaldes, Valsts policijas un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) darbinieki. Latvijā izmeklēšanas pasākumus atbalstīja vairāk nekā 200 izmeklētāju un kriminālizlūkošanas darbinieku.
Vēlāk VID Nodokļu un muitas policijas pārvalde EPPO kriminālvajāšanas sākšanai nodeva atsevišķi izdalīto kriminālprocesu pret trim personām par izvairīšanos no PVN nomaksas ne mazāk kā 3,8 miljonu eiro apmērā, kā arī par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu ne mazāk kā 1,4 miljonu eiro apmērā.
Mantisko jautājumu nodrošināšanai kriminālprocesā uzlikti aresti iesaistītajām personām piederošajiem nekustamajiem īpašumiem, luksus klases automobiļiem, skaidras naudas līdzekļiem, rokas pulksteņiem un kriptovalūtai, kas iegādāti par noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem.
Kriminālprocess nosūtīts kriminālvajāšanas sākšanai pēc noziedzīga nodarījuma pazīmēm, kas paredzētas Krimināllikuma 218. panta trešajā daļā par izvairīšanos no nodokļu nomaksas organizētā grupā un Krimināllikuma 195. panta trešajā daļā par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā.
Sindikāta dalībnieki dibinājuši uzņēmumus 16 Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs, darbojoties kā likumīgi elektronisko preču piegādātāji. Kopumā ar tiešsaistes tirdzniecības vietu starpniecību tiešajiem klientiem ES teritorijā pārdotas populāras elektroniskās ierīces vairāk nekā 1,48 miljardu eiro vērtībā, radot zaudējumus vairāku ES dalībvalstu budžetos.
Pircēji nomaksāja PVN par iegādātajām precēm, savukārt uzņēmumi, izmantojot fiktīvu uzņēmumu ķēdi, kuriem bija pienākums veikt nodokļu nomaksu, nepildīja nodokļu saistības. Līdzekļi, kas iegūti no preču pārdošanas, tika pārskaitīti uz ārzonas kontiem.
Krāpniecisko shēmu veidoja vairāk nekā 400 uzņēmumu, kuri, kā iepriekš norādīja VID, iespējams, saņēma naudu, kas iegūta, tirgojot narkotikas, pastrādājot kibernoziegumus un veicot krāpšanu ar ieguldījumiem.
Finanšu izlūkošanas laikā identificēta iespējama Krievijas organizētās noziedzības ietekme, norādot, ka šajā shēmā varētu būt iesaistīti atsevišķi Krievijas noziedzīgie tīkli, kuri, iespējams, ieguldīja līdzekļus apmaiņā pret periodiskiem maksājumiem un ietekmēja dažus shēmas pārvaldības aspektus.
Valsts policijā aģentūrai LETA informēja, ka starptautiskā operācija ir saistīta ar tā saukto «Admiral» izmeklēšanu 2022. gadā, kuru uzskata par lielāko PVN krāpšanu ES vēsturē ar nodarīto kaitējumu vairāk nekā 2,9 miljardu eiro apmērā. EPPO izdevās atklāt saikni starp «Admiral» lietā izmeklētajām personām, uzņēmumiem un noziedzīgu grupējumu, kas bāzēts Baltijā.
Kratīšanu laikā tiesībsargājošās iestādes konfiscējušas viedtālruņus vairāk nekā 47,716 miljonu eiro vērtībā, vairākas luksus klases automašīnas, rotaslietas, jaunus zelta pulksteņus, ieročus, narkotikas un 126 965 eiro skaidrā naudā. Iesaldēti 62 bankas konti vairākās valstīs, kuru kopējais naudas apjoms eiro vēl tiek aprēķināts, bet Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Polijā iesaldēto kontu kopējā summa ir 5,839 miljoni eiro.
EPPO vadītās starptautiskās operācijas laikā tika veiktas vairāk nekā 300 kratīšanas 16 Eiropas valstīs — Vācijā, Francijā, Itālijā, Austrijā, Igaunijā, Lietuvā, Polijā, Spānijā, Slovākijā, Luksemburgā, Nīderlandē, Čehijā, Kiprā, Bulgārijā, Beļģijā un Latvijā. Tostarp Latvijā, Igaunijā un Lietuvā aizturētas kopumā 32 personas.
Kazanovskis, saskaņā ar «Firmas.lv» informāciju, ar Lietuvas kompānijas «Rombena» starpniecību ir patiesais labuma guvējs kompānijā SIA «Akes Ltd», kurai pieder SIA «RServiss» un SIA «Prominent Time Solutions». Tāpat Kazanovskis ir valdes loceklis SIA «LA Grupa». «Akes LTD» ir 100% kapitāldaļu īpašnieks SIA «Blue Energy International Ltd», kuras saimnieciskā darbība ir apturēta. «Akes LTD» saimniecisko darbību pēdējos gados nav veikusi.
Pret Kazanovski bija ierosināta arī krimināllieta, kurā viņš apsūdzēts par neslavas celšanu VID amatpersonai. Pirmās instances tiesa viņam piesprieda 140 stundu sabiedrisko darbu. Tāpat tiesa no apsūdzētā lēma piedzīt 5000 eiro kompensāciju cietušā labā par morālo aizskārumu. Patlaban spriedums pārsūdzēts Rīgas apgabaltiesā, noskaidroja aģentūra LETA.
Kazanovskis jau iepriekš, kad viņa uzvārds vēl bija Caune, ieguvis negatīvu slavu, jo klaji ignorēja satiksmes noteikumus un ar to lepojās sociālajos tīklos. Kā savulaik rakstīja «jauns.lv», vīrietis «sevi sociālajos tīklos dēvē par veiksmīgu biznesmeni un ietekmīgu personu», bet «izceļas ar ekstravagantu dzīvesveidu un spļaušanu virsū likumam un sabiedrības normām».
Tāpat starp aizturētajiem bija arī Valdis Spurķis.
EPPO ir ES neatkarīgā prokuratūra. Tā ir atbildīga par noziegumu pret ES finanšu interesēm izmeklēšanu, kriminālvajāšanu un saukšanu pie atbildības.
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