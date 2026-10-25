«Getliņi» plāno atvērt piekļuvi poligona 55 metrus augstajai atkritumu kalna virsotnei, kā arī novadīt ekskursiju gan uz poligona slēgto daļu, gan atvērto atkritumu šūnu.
Tāpat «Getliņi eko» prezentēs veikto sabiedriskās domas pētījumu, kurā noskaidrots iedzīvotāju viedoklis un uzskati par poligona «Getliņi» piepildījumu, kā arī gaidas par piemērotāko risinājumu, kad poligons būs pilns.
«Getliņi eko» Vides un attīstības pārvaldes vadītāja Līga Šmite uzsver, ka poligoni pildās un tas ir zināms sen, taču patlaban var teikt, ka tie ir maksimums septiņi, astoņi gadi līdz brīdim, kad poligons būs sasniedzis maksimālo kapacitāti un nespēs uzņemt nevienu atkritumu kravu.
Šmite atzīmē, ka lēmums par to, kas jādara tālāk, bija nepieciešams vakar.
Pasākums notiks «Getliņi eko» teritorijā, pie Vides izglītības centra Kaudzīšu ielā 57, Rumbulā.
Jau ziņots, ka 2025. gadā «Getliņi eko» strādāja ar 45,98 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 8,9% mazāk nekā gadu iepriekš, bet uzņēmuma peļņa samazinājās par 2,4% un bija 3,216 miljoni eiro.
«Getliņi eko» reģistrēta 1997. gada novembrī, un tās pamatkapitāls ir 6 008 569 eiro. Kompānijas kapitālā 97,7% pieder Rīgas domei, bet 2,3% — Ropažu novada domei.
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