Valsts policija svētdien plkst. 8.56 saņēma izsaukumu uz Salnavas pagastu, kur uz autoceļa P48 noticis ceļu satiksmes negadījums — vieglā automašīna nobraukusi no ceļa braucamās daļas un ietriekusies kokā.
Negadījumā viena persona gāja bojā notikuma vietā, bet vēl viena no gūtajām traumām mira medicīnas iestādē. Vēl divas personas ar traumām nogādātas medicīnas iestādē.
Valsts policija izmeklē notikušā apstākļus.
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