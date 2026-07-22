По словам главы государства, решение принято после обсуждения будущей конфигурации Генерального штаба ВСУ и дальнейшего развития армии. Зеленский поблагодарил за службу Александра Сырского. «Факт — что Александр Сырский обеспечил результаты Украины в защите Киева, в Харьковской наступательной операции, в Курской операции. Значительный путь пройден, защита Украины продолжается», — подчеркнул президент Украины.
Драпатому 43 года, в 2016 году он был награжден орденом «Народный Герой Украины». Начал военную службу в должности командира взвода в 72-й отдельной механизированной бригаде.
Рокировка в руководстве ВСУ последовала за протестами после отставки Федорова
Назначить Михаила Драпатого на должность главкома ВСУ требовали некоторые участники массовых протестов, начавшихся в Украине после отставки министра обороны Михаила Федорова.
Двумя днями ранее Зеленский встретился с высокопоставленными военачальниками — помимо Драпатого, на встрече были замначальника Генштаба ВСУ Владимир Горбатюк и командир 3-го армейского корпуса Андрей Билецкий. По данным СМИ, эти встречи были «смотринами» потенциального сменщика Сырского.
Александр Сырский занимал должность главнокомандующего Вооруженными силами Украины с 8 февраля 2024 года, на которой сменил Валерия Залужного. До этого Сырский был командующим Сухопутными войсками ВСУ, после его перехода на должность главкома его военный пост занял Михаил Драпатый. «Генерал-майор Михаил Драпатый успешно организовал оборону на Харьковском направлении и сорвал наступательную операцию российских сил», — указал Зеленский при назначении.
Накануне Сырский заявил, что для него было «неожиданностью» узнать из СМИ о якобы существовавшем конфликте с уволенным министром обороны Украины Михаилом Федоровым. Об этом Сырский написал в колонке под названием «Моя работа — война» для сайта Militarnyi, подчеркнув, что свои отношения с главой оборонного ведомства он воспринимал «как рабочие: со сложными вопросами, с разными позициями».
При этом главком ВСУ принес Федорову публичные извинения. «Если я кого-то чем-то обидел: Михаил Альбертович, извините. Бываю жестким. Но прошу и вас, и всех, кто сейчас с увлечением следит за этой историей: давайте фокусироваться не на личном, а на глобальном. На победе», — говорится в тексте Сырского.
В той же колонке главнокомандующий ВСУ заявил, что экс-министр Федоров перенаправил на закупку БПЛА часть средств, предназначенных для выплат военнослужащим. По словам Сырского, именно по этой причине возникла проблема с финансированием денежного обеспечения военных, и сейчас власти ищут возможность обеспечить выплаты каждому военнослужащему вовремя и в полном объеме.
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