Назначить Михаила Драпатого на должность главкома ВСУ требовали некоторые участники массовых протестов, начавшихся в Украине после отставки министра обороны Михаила Федорова.

Двумя днями ранее Зеленский встретился с высокопоставленными военачальниками — помимо Драпатого, на встрече были замначальника Генштаба ВСУ Владимир Горбатюк и командир 3-го армейского корпуса Андрей Билецкий. По данным СМИ, эти встречи были «смотринами» потенциального сменщика Сырского.

Александр Сырский занимал должность главнокомандующего Вооруженными силами Украины с 8 февраля 2024 года, на которой сменил Валерия Залужного. До этого Сырский был командующим Сухопутными войсками ВСУ, после его перехода на должность главкома его военный пост занял Михаил Драпатый. «Генерал-майор Михаил Драпатый успешно организовал оборону на Харьковском направлении и сорвал наступательную операцию российских сил», — указал Зеленский при назначении.