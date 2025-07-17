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Закупать их просто не выгодно: Абу Мери предупреждает о возможном росте цен на некоторые лекарства

Редакция PRESS 17 июля, 2025 11:47

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Оптовые продавцы фармацевтической продукции уже понесли убытки на сумму более 28 миллионов евро, заявил министр здравоохранения Хоссам Абу Мери, комментируя жалобы в социальных сетях на трудности с поиском необходимых лекарств, сообщает nra.lv.

Он допускает, что ситуация может быть связана с недовольством оптовиков, но подчёркивает, что сотрудничество с отраслью в настоящее время идёт хорошо, поскольку «поезд уже уходит и лучше бежать за ним, чем остаться на перроне».

Сейчас стоит задача снизить цены на лекарства, особенно в ценовой категории до 5 евро. В то же время нужно быть готовым к росту цен на более дорогие лекарства — те, что стоят 100 евро и выше.

"Есть лекарства, которые стоят по 50 евро, а оптовики за них получают только 15 центов. Разве им может быть выгодно резервировать пятидесятиевровое лекарство за такое небольшую сумму прибыли?", - объясняет Абу Мери.

По словам министра, ситуация заключается не в том, что в нашей стране не доступно какое-то конкретное лекарство. А в том, что люди привыкли к какому-то конкретному названию действующего вещества.

"Я был на больших оптовых складах. И там всего хватает. И то, о чем вы упомянули, это связано с ситуацией на всем европейском рынке. (...) Производители шлют нам, например, информацию - в течение трех месяцев у нас не будет таких-то медикаментов. А пациенту, например, нравится название Х, он не хочет У, он думает, что это другой медикамент, но они могут быть совершенно одинаковыми и по составу и по дозировке. И цены могут отличаться. Так что ситуация эта зависит только от рынка, она не связана с нашей реформой. Мы ведь мониторим наличие лекарств каждый месяц. Мы знаем, что есть, чего нет. А люди смотрят на это с эмоциональной точки зрения. В прошлом году про меня вообще писали каждый день, что из-за реформы все пропадёт, аптеки обанкротятся. На дворе уже июль. А аптеки работают", - отмечает Абу Мери.

"Система не будет перфектной для всех", - предупреждает министр и отмечает, что детали реформы пока находится на стадии дискуссии.

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