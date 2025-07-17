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«Россию к миру надо принудить силой»: Браже заявила, что рубль падает и экономика РФ стагнирует (2)

© LETA 17 июля, 2025 18:29

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У союзников есть все необходимое, чтобы справиться с создаваемой Россией угрозой, - сила, лидерство и решимость вкладываться в свою обороноспособность, поддерживать Украину и ослаблять Россию, заявила во время рабочего визита в США на этой неделе министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

В Министерстве иностранных дел агентству ЛЕТА сообщили, что находясь на этой неделе с рабочим визитом в США, Браже обсудила с должностными лицами, предпринимателями и лидерами мнений международную ситуацию с безопасностью, дальнейшую поддержку Украины и сдерживание России.

Министр выступила на дискуссии Аспенского форума по безопасности о будущем европейской обороны "Танки, но танков нет: будущее обороны Европы". Браже - первый латвийский политик, выступавший на этом форуме, отметили в министерстве.

Министр иностранных дел Латвии подчеркнула, что США играют решающую роль в продолжении твердой поддержки Украины и всеобъемлющего давления на Россию. По ее словам, от России не поступает никаких сигналов о готовности к миру: ее намерения не изменились, она не заинтересована в осмысленных мирных переговорах. "Россию к миру надо принудить силой и санкциями", - сказала министр.

Браже подчеркнула, что санкции работают: стоимость рубля падает, инфляция высока, процентные ставки очень высоки, военная экономика стагнирует. "Мы полностью поддерживаем усилия президента США [Дональда] Трампа по оказанию давления на Россию с целью добиться мира", - заявила Браже.

Министр встретилась с министром иностранных дел Сингапура Вивианом Балакришнаном, представителями аналитического центра "Aspen strategy Group", энергетической компании "Radia" и предприятий "Defcon AI", "MasterCard", "Crowdstrike", "Anduril Industries", а также почетным консулом Латвии в Колорадо Айварсом Зиединьшем.

Кроме того, Браже дала интервью таким СМИ, как "Politico U.S.", "Wall Street Journal" и "CNN International".

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