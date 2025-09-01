Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Пропустили героин: как за это наказали девять сотрудников СГД?

© LETA 1 сентября, 2025 12:48

ЧП и криминал 0 комментариев

В конце августа Служба государственных доходов (СГД) применила дисциплинарные наказания к семи сотрудникам налогово-таможенной полиции и двум сотрудникам таможенного управления за то, что в начале этого года они пропустили через Латвию рекордно крупный груз героина, сообщила передача Латвийского телевидения "de facto".

О том, что через Латвию может пройти партия героина в сотни килограммов, ответственные органы были заранее предупреждены соответствующими службами Нидерландов и Бельгии. В конце января груз действительно прибыл в Латвию, был известен даже номер конкретной машины, однако ее на пути следования никто не остановил.

В поле зрения таможни она попала лишь после того, как въехала на паром в Лиепае. 450 килограммов героина, спрятанного во флаконах освежителя воздуха, задержала немецкая таможня в Травемюнде.

В Латвии же началась служебная проверка, чтобы выяснить, как такое стало возможным. Выводы были представлены в середине мая.

Тогда руководитель отдела внутреннего контроля СГД Эвита Уварова заявила, что были констатированы организационные и внешние риски, а также ряд недоработок в исполнении обязанностей некоторыми должностными лицами.

Сразу после завершения служебного расследования были начаты дисциплинарные дела против двух сотрудников таможенного управления и семи сотрудников налогово-таможенной полиции.

"В основном они придерживались общей позиции. Это то, о чем я говорила давно и что недопустимо: если порядок действий в каждой конкретной ситуации не прописан буквально шаг за шагом, это не может служить оправданием, что "я не должен был этого делать". Такой подход наблюдается во многих делах", - отметила генеральный директор СГД Байба Шмите-Роке.

Одному из сотрудников вынесено самое мягкое дисциплинарное наказание - выговор, а остальным восьми на 10-20% снижены зарплаты на срок от трех месяцев до полугода. Фамилии наказанных сотрудников СГД не называет, но, по данным передачи "de facto", среди них руководитель налогово-таможенной полиции Айгарс Прусакс и его заместители Наурис Мелдерис и Артур Коваленко.

(Lsm.lv)

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

