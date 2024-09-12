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За день собрано более 10 000 подписей против сокращения пенсионных накоплений второго уровня

© LETA 12 сентября, 2024 10:11

Новости Латвии 0 комментариев

В течение дня на портале общественных инициатив "Manabalss.lv" собрано более 10 000 подписей против сокращения взносов второго пенсионного уровня путем снижения почти на 17%, или с 6% до 5% от брутто-зарплаты, взносов населения в накопления второго пенсионного уровня, как это задумало сделать правительство.

Сбор подписей инициировало общество по управлению инвестициями "Indexo", и набранные подписи позволяют подать инициативу на рассмотрение Сейма.

В инициативе "Indexo" отмечено, что недопустимо финансирование сегодняшних краткосрочных бюджетных трат за счет пенсий населения.

По подсчетам "Indexo", планируемое снижение второго пенсионного уровня через 10 лет уменьшит пенсионные накопления получателя средней зарплаты на 4000 евро, а при выходе на пенсию через 30 лет результатом этих налоговых изменений станет сокращение пенсионных накоплений на 40 000 евро.

Член правления "Indexo", управляющий средствами Артур Розе пояснил, что предложение правительства создает обманчивое впечатление, будто сокращение пенсионного накопления произойдет всего на один процентный пункт, что звучит несущественно.

"Но правда в том, что это означает сокращение будущих пенсионных накоплений на шестую часть от того уровня взносов, который есть сейчас. На наш взгляд, откровенно недопустимо латать бюджет за счет будущего благосостояния населения. Развитие бюджета и экономики Латвии следовало бы вести в долгосрочной перспективе, то есть балансировкой расходов и доходов сегодня, а не расходовать будущие накопления", - подчеркивает Розе.

По его словам, намеченная налоговая реформа предусматривает, что указанный 1% от брутто-зарплаты будет направлен на первый уровень пенсионной системы, основанной на принципе солидарности, то есть с сегодняшних социальных взносов работающих 14% выплачиваются на пенсии сегодняшним пенсионерам. "На бумаге" у населения на первом пенсионном уровне формируется определенный пенсионный капитал, но это не реальное накопление, а только обещание в будущем платить пенсию.

Розе пояснил, что это нереалистичное, политическое обещание, так как пенсионеров становится больше, а работающих меньше и общее число жителей в Латвии сокращается. Без существенных изменений в пенсионном возрасте или порядке индексации обязательства первого пенсионного уровня в долгосрочной перспективе невыполнимы. Между тем 6%, которые ежемесячно накапливаются из зарплаты на втором пенсионном уровне, - это реальные деньги, принадлежащие конкретному жителю, которые можно передать по наследству.

Как сообщалось, 6 сентября министр финансов Арвил Ашераденс на пресс-конференции заявил, что предлагаемый перенос взносов со второго на первый пенсионный уровень не нанесет ущерба населению.

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