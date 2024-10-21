Юлия Навальная готова баллотироваться в президенты РФ

Юлия Навальная объявила о намерении баллотироваться в президенты РФ в том случае, если вернется в Россию. "Моя цель - приблизить и сделать возможными перемены в стране. Если я вернусь в Россию, я пойду на выборы кандидатом в президенты", - заявила вдова погибшего в российской колонии оппозиционного политика Алексея Навального в большом интервью BBC News, опубликованном в понедельник, 21 октября. Навальная добавила, что считает для себя невозможным возвращение на родину до тех пор, пока у власти в стране остается Владимир Путин.

Комментируя решение Навального вернуться в Россию после отравления нервно-паралитическим ядом "Новичок" и лечения в Германии, вдова политика подчеркнула, что у них не было выбора. "Ничто не стоит человеческой жизни. Но я знаю, что мы не могли прожить нашу жизнь иначе. Я знаю, что все, что Алексей делал, было для него очень важным. И для меня, конечно, тоже", - рассказала она, добавив, что никогда не позволяла себе думать, что ее муж может быть убит.

За гибель оппозиционера в колонии несет ответственность лично Путин, подчеркнула Навальная. "У нас есть много доказательств этого, и мы все время получаем новые", - сказала она. Подробности Юлия Навальная раскрывать не стала, указав на необходимость дождаться окончания расследования обстоятельств гибели ее мужа, которое ведут его соратники.

"Западу надо меньше бояться Путина"

Она также раскритиковала реакцию международного сообщества на гибель Навального, назвав введенные против сотрудников колонии санкции смехотворными и предположив, что те ограничений даже не заметили. "Я считаю, им (западным лидерам. - Ред.) надо меньше бояться Путина. Они опасаются действовать, считая, что он в ответ может сделать что-то еще хуже. Так не годится. В итоге Путин понимает, что он может продолжать делать что хочет, - констатировала Юлия Навальная. - Думаю, он абсолютно доволен ситуацией".