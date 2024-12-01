«Я была в шоке, пришлось два дня отходить» — рассказ мамы о том, как испортили день рождения ребенка

"Решили отпраздновать день рождения дочери в MaryMaris. Я забронировала, оплатила домик, свою еду приносить нельзя, надо заказывать у них за два дня до вечеринки. Ознакомилась с ценами на сайте, за два дня до вечеринки сделала заказ по телефону. Оплату, как сказали, можно было сделать на месте (заранее заплатить не предложили). Когда пробили цену на кассе, я поняла, что получилось больше, чем считала, я подумала, что обсчиталась. Дома проверила цены на чеке и на сайте: буквально к каждой порции добавлено 1 или 2 евро.

Написала жалобу, они мне ответили, что на сайте контент размещен только для информации, это техническая ошибка, я сама виновата, что не ознакомилась с прейскурантом. Но мне все равно пришлось бы эту еду купить, потому что у меня там сидят девять детей, которые ждут еды. Как вы думаете - это не явное введение потребителя в заблуждение? Сколько людей обмануто. Я бронировала 3 октября, только что заходила на их сайт - до сих пор те же цены, что были и 3 октября. Посоветуйте, что делать, в какие инстанции сообщить, чтобы они перестали обманывать людей. В центр защиты прав потребителей я уже сообщила", - пишет женщина.

К посту женщина приложила скриншоты с ценами на сайте и на чеке. Ради интереса люди проверили, действительно ли это так, отличаются ли цены. И вскрылся совершенно неожиданный факт - часть цен совпали, а часть действительно отличались. Редакция Jauns.lv тоже проверила прейскурант MaryMaris в интернете, и он совпал с ценами на чеке.

Как заявила Оксана в беседе с Jauns.lv, стоимость бронирования домика совпадает, а цены на еду - нет. "Как это возможно? Короче, потребители видят две разных цены. Этого не может быть, не знаю ни одного поставщика услуг, у кого так. В чем подвох? Я не знаю, у меня другой какой-то телефон и компьютер, что ли..."

Оксана разочаровалась не только в ценах: "Для меня не так важны деньги, как отношение. Какое было обслуживание. Кошмар - я была в легком шоке, пришлось 2 дня отходить". Вечеринка состоялась 2 ноября. Было забронировано время на 2,5 часа. "Началась вечеринка в 15:00, а картошку фри принесли в 17:00. После троекратной просьбы! А в 17:10 пришли и сообщили нам, что время вот-вот кончится - освобождайте помещение. Время еще не закончилось, когда пришел персонал и начал убирать со стола".

Мама именинницы рассказывает, что при бронировании оговаривалось, во сколько принесут еду: "Речь шла о 15:30-16:00. Но не о 17:00... Люди, которые просто пришли туда, заказали, поели и ушли. А мы свою заранее заказанную еду ждали". У Оксаны болит сердце, так как это был день рождения дочери: "Мне было стыдно - дети ждали еду и питье".

Редакция Jauns.lv связалась с клубом MaryMaris и получила следующий ответ:

"Претензии необоснованы, так как цены соответствуют и указанным в интернете у нас на сайте www.marymaris.lv, и на месте, в прейскуранте, и на кассе. Смело можете прийти к нам в гости и убедиться. Все наши гости, которые заранее заказывают еду для банкета, платят за нее не заранее, а на месте, во время вечеринки, где можно ознакомиться с меню и ценами. Мы ничего не скрываеем - все доступно и наглядно.

Насчет интернета могу сказать, что бывают технические ошибки. Даже у "Гугла", увы, бывают ошибки. Клуб MaryMaris общается с клиентами в разных вариантах - по телефону, электронной почте, через "Фейсбук" и "Инстаграм". В нашем клубе прейскурант с кассой всегда совпадал, любой гость может ознакомиться на месте с ценами, в том числе ресторанными. Хочу также отметить, что 2 ноября в клубе было забронировано 30 вечеринок, все гости заказали еду заранее или на месте, не было ни одной претензии или жалобы на цены, кроме этого случая".

Представитель клуба не отрицает, что с клиенткой возник конфликт и она предупредила, что сообщит во все учреждения.

Редакция Jauns.lv поинтересовалась у ИТ-специалистов Rīgas Viļņi по поводу разницы в ценах. На вопрос, возможно ли это чисто технически, был получен утвердительный ответ. Однако проблему должны решать ИТ-специалисты конкретного предприятия и искать ее у себя в системе.