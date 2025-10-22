Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Вышел в школу — встретил волков

Редакция PRESS 22 октября, 2025 12:16

ЧП и криминал 0 комментариев

В Гарсене, в утренние часы 17 октября, 16-летний школьник Янис Битениекс случайно снял на видео пару волков, которые бежали по полю с добычей в зубах. Это произошло примерно в 7:40 утра, всего в 200 метрах от дома.

Как рассказал семье их знакомый Андрис Зибергс, мальчик вышел к школьному автобусу и заметил двух животных, похожих на собак. Решил снять их на телефон — и лишь потом стало ясно, что это были волки.

«Он совсем не испугался. Мы живём в сельской местности, дети знают: если волк сыт и не болен бешенством, он не нападёт», — говорит Зибергс.
Позже местный охотник осмотрел поле, нашёл следы и проследил их до ближайшего болота в двух километрах, где, по мнению Зибергса, обитают волки.

«Немного беспокоит лишь одно — можно ли выпускать собаку побегать. Наш пёс в последние дни и сам не уходит далеко от дома», — добавил он.
Сотрудница Института лесоведения Silava Гуна Баграде объяснила, что появление волков рядом с людьми — естественное явление.

«Люди ошибочно считают, что волк не должен выходить из леса. Для животных нет таких границ, как для человека. Они просто движутся по своей территории», — по яснила исследователь.Комментируя видео, она подчеркнула: волки на кадрах ведут себя типично — бегут рано утром, в свой активный период, держа дистанцию от людей.

«Молодому человеку удалось зафиксировать нормальный момент природы», — сказала Баграде.
Она также успокоила жителей: днём волки не охотятся, а если собака находится рядом с хозяином, нападение исключено.

Свою оценку дала и зоолог, представитель Латвийского музея природы Инта Ланге:

«Человеку повезло, волку — нет. Такие видео не редкость, но попасть в нужное место в нужный момент — большая удача».
По её словам, волки в этом районе, вероятно, живут уже давно.

«Возможно, охота не удалась, и им пришлось пройти большое расстояние. На видео видно, как они избегают человека и стараются уйти с открытого поля», — отметила Ланге.

По данным Государственной лесной службы, в Латвии обитает около 1400 волков. В сезоне 2025/2026 разрешено отстрелить 370 особей — на 70 больше, чем в прошлом году.

Утратила доверие: литовский министр обороны освобождена от должности

Мир 18:53

Мир 0 комментариев

Президент Гитанас Науседа освободил Довиле Шакалене от должности министра обороны, сообщил Президентский дворец в среду.

«Семь вооруженных человек поднимают шум чуть ли не до уровня НАТО»: командующий НВС

Выбор редакции 18:45

Выбор редакции 0 комментариев

Преимущество России как нападающей стороны в том, что она может легко организовывать небольшие диверсии, которые Западу трудно предвидеть, заявил в интервью агентству ЛЕТА командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Латвии Каспарс Пуданс.

Как Раймонд Паулс восстанавливается после проблем со здоровьем (ВИДЕО)

Важно 18:38

Важно 0 комментариев

Как сообщал недавно press.lv, два концерта — «Мужчины в расцвете сил» и «Шекспир. Сонеты. Паулс | Бусулис | Кейшс», на которых публика ожидала выступления маэстро Раймонда Паулса, были неожиданно перенесены. Поклонники выражали поддержку Маэстро и всячески его поддерживали. И вот - новая информация.  

«Борьба за умы людей!» Аболиньш указывает место для программ на русском языке

Важно 18:31

Важно 0 комментариев

Законопроект о порядке размещения телевизионных каналов предусматривает приоритет для контента на государственном языке. Комментарий по этому поводу в передаче TV24 «Dienas personība» («Личность дня») дал председатель Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Иварс Аболиньш.

Трагедия в Болдерае: молодой человек выпал с 9-го этажа

Выбор редакции 18:25

Выбор редакции 0 комментариев

Жители Риги, в районе Болдерая, стали свидетелями активных действий полиции после того, как возле одного из многоквартирных домов погиб 17-летний юноша. Некоторые слышали звук падения, но не могли представить, что за окнами промелькнуло человеческое тело. Пока неясно, почему парень упал, однако известно, что в момент происшествия он находился в квартире не один, сообщает программа ""Degpunktā".

Довёл? Учитель истории в гимназии душил 12-летнего ученика

Важно 18:13

Важно 0 комментариев

В конце прошлой недели в эстонском издании Postimees было опубликовано видео, на котором учитель истории в таллинской гимназии Паэ душит 12-летнего мальчика. По словам директора, физическое насилие было вызвано многократными насмешками со стороны ученика, пишет rus.delfi.lv.

На чёрный день: наши люди рассказали о своих накоплениях

Новости Латвии 18:01

Новости Латвии 0 комментариев

Финансовые накопления, которые позволят покрывать повседневные расходы не менее чем в течение месяца, сейчас имеются у почти половины жителей Латвии, показал опрос, проведенный Norstat по заказу банка SEB. У остального населения либо вовсе нет «подушки безопасности» (31%), либо сбережений хватит не дольше чем на один месяц (21%), сообщает rus.lsm.lv.

