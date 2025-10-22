Вышел в школу — встретил волков

Как рассказал семье их знакомый Андрис Зибергс, мальчик вышел к школьному автобусу и заметил двух животных, похожих на собак. Решил снять их на телефон — и лишь потом стало ясно, что это были волки.

«Он совсем не испугался. Мы живём в сельской местности, дети знают: если волк сыт и не болен бешенством, он не нападёт», — говорит Зибергс.

Позже местный охотник осмотрел поле, нашёл следы и проследил их до ближайшего болота в двух километрах, где, по мнению Зибергса, обитают волки.

«Немного беспокоит лишь одно — можно ли выпускать собаку побегать. Наш пёс в последние дни и сам не уходит далеко от дома», — добавил он.

Сотрудница Института лесоведения Silava Гуна Баграде объяснила, что появление волков рядом с людьми — естественное явление.

«Люди ошибочно считают, что волк не должен выходить из леса. Для животных нет таких границ, как для человека. Они просто движутся по своей территории», — по яснила исследователь.Комментируя видео, она подчеркнула: волки на кадрах ведут себя типично — бегут рано утром, в свой активный период, держа дистанцию от людей.

«Молодому человеку удалось зафиксировать нормальный момент природы», — сказала Баграде.

Она также успокоила жителей: днём волки не охотятся, а если собака находится рядом с хозяином, нападение исключено.

Свою оценку дала и зоолог, представитель Латвийского музея природы Инта Ланге:

«Человеку повезло, волку — нет. Такие видео не редкость, но попасть в нужное место в нужный момент — большая удача».

По её словам, волки в этом районе, вероятно, живут уже давно.

«Возможно, охота не удалась, и им пришлось пройти большое расстояние. На видео видно, как они избегают человека и стараются уйти с открытого поля», — отметила Ланге.

По данным Государственной лесной службы, в Латвии обитает около 1400 волков. В сезоне 2025/2026 разрешено отстрелить 370 особей — на 70 больше, чем в прошлом году.