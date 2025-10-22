Трамп отменил встречу с Путиным: причина?

Подготовительная встреча между Сергеем Лавровым и госсекретарём Марко Рубио, которая должна была пройти в Будапеште, тоже отменена. По данным NBC News, вся подготовка к саммиту приостановлена — хотя сам Трамп ещё недавно говорил, что надеется увидеться с Путиным «в ближайшие пару недель».

Источники Reuters говорят, что переговоры сорвались, когда стало ясно: Москва не готова идти на уступки. Путин, по их словам, продолжает настаивать на «радикальных требованиях», включая контроль над всей территорией Донецкой области и отказ Украины от вступления в НАТО.

«Русские хотели слишком многого. В Белом доме поняли, что никакой сделки в Будапеште не будет», — рассказал европейский дипломат, знакомый с ситуацией.

Сам Трамп, как утверждают источники, предложил заморозить конфликт по текущей линии фронта — но в Москве на это не согласились. Лавров заявил, что «просто остановиться» означает «забыть о причинах конфликта» и что перемирие позволит Украине «накачать армию оружием» и продолжать «удары по российской инфраструктуре».

После этих заявлений, по данным Reuters, госсекретарь Рубио решил, что встречаться с Лавровым бессмысленно, и рекомендовал Трампу отложить саммит с Путиным.

Тем временем Владимир Зеленский продолжает отказываться сдавать Донбасс. Его позицию поддержали лидеры восьми европейских стран, которые призвали к немедленному прекращению огня и обвинили Путина в том, что он «по-прежнему выбирает насилие и разрушение».

«Украина должна быть в максимально сильной позиции до, во время и после любого перемирия. Мы должны усиливать давление на Россию, пока Путин не будет готов к миру», — говорится в их совместном заявлении.