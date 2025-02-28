ВВП Латвии в прошлом году уменьшился на 0,4%

В то же время по сравнению с третьим кварталом ВВП Латвии в четвертом квартале 2024 года, согласно сезонно и календарно скорректированным данным, вырос на 0,1%.

В фактических ценах ВВП Латвии в прошлом году составил 40,208 млрд евро, в том числе в четвертом квартале - 11 млрд евро.

Как сообщили в ЦСУ, добавленная стоимость производственных отраслей в 2024 году снизилась на 2,8%, а отраслей услуг - выросла на 0,4%.

Объемы производства в сельскохозяйственной, лесной и рыбной отраслях увеличились на 3,7%, чему способствовал рост объемов продукции в растениеводстве и животноводстве на 3% и лесном хозяйстве и лесозаготовках на 4,6%, в то время как в отрасли рыбного хозяйства был спад на 0,8%.

Рост в добыче и переработке торфа на 16%, а также в разработке гравийно-песчаных карьеров на 18,7% повлияли на общее увеличение объемов производства в добывающей промышленности на 17,1%.

В обрабатывающей промышленности был спад на 4,6%, на что повлияло сокращение объемов в 11 из 22 ее подотраслей. В крупнейшей по удельному весу подотрасли обрабатывающей промышленности - производстве древесины и изделий из нее - объемы сохранились на уровне прошлого года. Спад наблюдался в производстве готовых металлических изделий - на 9,3%, в производстве компьютеров, электронного и оптического оборудования - на 14,6%. Положительно на общую добавленную стоимость отрасли повлиял рост производства изделий из неметаллических минералов на 1,6%, продуктов питания - на 0,6%, ремонта и установки оборудования и устройств - на 7,2%.

Объемы производства электроэнергии, газоснабжения, теплоснабжения и кондиционирования воздуха снизились на 1%.

Добавленная стоимость в строительной отрасли в 2024 году снизилась на 6,9%. Объемы строительства зданий за год сократились на 19,4%, инженерного строительства - выросли на 9,1%, специализированных строительных работ - на 0,4%.

В розничной торговле был рост на 0,9%, в том числе розничная торговля непродовольственными товарами увеличилась на 2,3%, продовольственными товарами - сократилась на 1,7%.

Отрицательный результаты в 2024 году показали все подотрасли транспортно-складской отрасли, кроме авиатранспорта, где был рост на 14%. В наземном и трубопроводном транспорте спад составил 7,8%, в сфере водного транспорта - 12,7%, в сфере хранения и вспомогательных транспортных слуг - на 9,5%, в сфере почтовых и курьерских услуг - на 6,5%. В целом добавленная стоимость отрасли транспорта и хранения сократилась на 7,9%.

В отрасли гостиниц и общепита наблюдался рост на 1,3%, в том числе в гостиничной индустрии - на 6,7%, в общепите - спад на 1,2%.

В информационно-коммуникационной отрасли в 2024 году было сокращение на 1,3%.

В финансово-страховой отрасли прирост составил 3,1%. В сфере страхования, перестрахования и пенсионных накоплений увеличились страховые премии. На рост финансовых услуг и деятельности, дополняющей страховую деятельность, повлияли операции с ценными бумагами, другие вспомогательные финансовые услуги. В свою очередь, в сфере финансовых услуг был спад на 0,4%.

В сфере профессиональных, научных и технических услуг спад в 2024 году составил 4,6%.

Росту объемов деятельности административных и обслуживающих служб на 7,7% способствовало развитие услуг аренды и эксплуатационного лизинга на 18,4%, услуг по содержанию зданий и уходу за ландшафтами - на 13,1%, административной деятельности офисов - на 7,5%, поиска и обеспечения персонала - на 9,5%. Негативно на отрасль повлиял спад в сфере охранных услуг и следственных действий на 16,2% и деятельности бюро путешествий и туроператоров на 6,7%.

Добавленная стоимость в сфере искусства, развлечений и отдыха увеличилась на 5,5%.

Размер налогов на продукты в 2024 году вырос на 0,1%, чему способствовал рост поступлений налога на добавленную стоимость.

Как сообщили в статистическом управлении, в 2024 году по сравнению с предыдущим годом общие расходы домохозяйств увеличились на 0,6%.

Потребление продуктов питания домохозяйствами уменьшилось на 1,2%. На 0,2% сократился объем использования товаров и услуг, связанных с жильем. На 3,7% выросло использование транспорта, включая общественный, покупка и эксплуатацию транспортных средств. Расходы на услуги здравоохранения выросли на 3,1%.

Расходы правительства на конечное потребление увеличились на 7,6%.

Вложения в формирование основного брутто-капитала уменьшились на 6,7%, в машины и оборудование, в том числе транспортные средства, сократились на 9,6%, а в продукты интеллектуальной собственности (исследования, компьютерное программное обеспечение, базы данных, авторские права) - 6,6%.

Объемы экспорта товаров и услуг сократились на 1,7%, в том числе экспорта товаров - на 1,3%, экспорта услуг - на 2,7%. Основными экспортными товарами были древесина и изделия из нее, кроме мебели, минеральные продукты, а также электроприборы и электрооборудование. Основными экспортными услугами в 2024 году были транспортные услуги и другие услуги хозяйственной деятельности.

Импорт товаров и услуг сократился на 2,4%, в том числе объемы импорта товаров сократились на 1,6%, а импорт услуг - на 5,8%. В основном импортировались минеральные продукты, электроприборы и электрооборудование, наземные транспортные средства и их части. Важнейшими импортными услугами были транспортные услуги и другие услуги хозяйственной деятельности.

В 2024 году объем зарплат работников увеличился на 7,7%, в том числе общий объем зарплат - на 7,6%, а социальные взносы работодателей - на 8,5%.

Зарплата работников в производственных отраслях выросла на 4%, в том числе наиболее существенно - в добывающей промышленности и разработке карьеров - на 9,6%. В сфере водоснабжения, сточных вод, утилизации отходов и санации рост составил 8,4%, в сфере лесного хозяйства и лесозаготовок - 6,6%, в строительстве - 3%.

В отраслях услуг зарплаты работников выросли на 9%, в том числе в сфере гостиниц и питания - на 11,5%, других услуг - на 10,7%, в сфере искусства, развлечений и отдыха - на 10,5%.