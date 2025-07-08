Власть в самоуправлениях распределена: где, что и кому досталось?

Союз зеленых и крестьян (СЗК) и Латвийское объединение регионов (ЛОР) больше не могут считать себя самыми влиятельными политическими силами в регионах, поскольку утратили посты мэров в ряде самоуправлений.

По числу руководящих постов их обошли "Новое Единство" и Латвийская зеленая партия, а у власти в более чем десяти самоуправлениях находятся региональные партии.

Все новые председатели дум должны получить допуск к государственной тайне. Если кто-то из мэров его не получит, он не сможет исполнять обязанности, так как требование о получении допуска установлено законом.

В ряде самоуправлений политические силы, получившие наибольшую поддержку избирателей, остались в оппозиции. Так произошло с СЗК в Алуксненском крае, с Латгальской партией в Балвском крае, с Крестьянским союзом Латвии в Добельском крае, с ЛОР в Лимбажском крае, со списком "Для развития Латвии" и Нацобъединения в Ропажском крае, со списком Нацобъединения, ЛОР Видземской партии и Новой консервативной партии в Сигулдском крае, с Нацобъединением в Смилтенском крае, с ЛОР в Вентспилсском крае, с СЗК - в Елгаве.

В ряде этих самоуправлений сформированы широкие коалиции, а для их стабилизации избрано даже по три вице-мэра.

В нескольких самоуправлениях мэры были избраны единогласно, что тоже несет определенные риски - если в думе отсутствует оппозиция, как, например, в Лиепае, это снижает возможности избирателей контролировать работу своего самоуправления.

(Latvijas Avīze)