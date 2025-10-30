В последние недели партия Stabilitātei! сталкивается с настоящим шквалом обращений. Каждый день звонят по 20–30 человек — растерянных, испуганных, не понимающих, что делать дальше. Многие получили предписание на выезд из Латвии и не знают, куда обращаться за помощью.

«Я подготовила образец заявления для обжалования решения о выдворении, — рассказывает Виктория Таран. — Люди могут оперативно заполнить документ и отправить его в Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ / PMLP). Это нужно делать сразу, не теряя времени».

Партия предоставляет бесплатные консультации: объясняет, как правильно оформить документы и куда их направить.

Особенно тяжело пожилым людям, у которых нет родственников в стране. Для них каждый звонок и каждое слово поддержки — уже спасательный круг.

«Хочу обратиться к детям и внукам граждан России, проживающих в Латвии:

не оставляйте своих родителей и бабушек одних. Если им пришло письмо из УДГМ и они не понимают, что делать — звоните нам. Мы объясним, как помочь, чтобы ваши близкие не остались без защиты», — говорит Таран.

Она добавляет, что обращений сейчас очень много, и запись на приём заполнена до конца года, но помощь продолжают оказывать. Иногда консультируют по телефону, иногда встречаются лично — никого не оставляют без внимания.

Недавно, по словам Виктории Таран, удалось добиться пересмотра решения о выдворении мужчины, которого уже отправили в Даугавпилс. Его жена — инвалид I группы — ждала его дома.

«Это стоило огромных усилий, но мы смогли. Я искренне благодарю руководство УДГМ за человечность», — подчеркнула она.

Если вам страшно, непонятно, что делать, или вы не знаете, с чего начать — звоните:

+371 20896833 (понедельник–четверг, 10.00–15.00)

Партия Stabilitātei! рядом.

Мы слышим. Мы понимаем.

И мы не оставим вас одних — даже на перепутье неизвестности.

Виктория Таран

Реклама оплачена партией «Стабильности»