Виктория Таран: «Мы не оставим вас одних — даже на перепутье неизвестности» (1)

Редакция PRESS 30 октября, 2025 14:15

Стабильности! 1 комментариев

Как партия Stabilitātei! помогает тем, кого поставили перед выдворением

В последние недели партия Stabilitātei! сталкивается с настоящим шквалом обращений. Каждый день звонят по 20–30 человек — растерянных, испуганных, не понимающих, что делать дальше. Многие получили предписание на выезд из Латвии и не знают, куда обращаться за помощью.

«Я подготовила образец заявления для обжалования решения о выдворении, — рассказывает Виктория Таран. — Люди могут оперативно заполнить документ и отправить его в Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ / PMLP). Это нужно делать сразу, не теряя времени».

Партия предоставляет бесплатные консультации: объясняет, как правильно оформить документы и куда их направить.
Особенно тяжело пожилым людям, у которых нет родственников в стране. Для них каждый звонок и каждое слово поддержки — уже спасательный круг.

«Хочу обратиться к детям и внукам граждан России, проживающих в Латвии:
не оставляйте своих родителей и бабушек одних. Если им пришло письмо из УДГМ и они не понимают, что делать — звоните нам. Мы объясним, как помочь, чтобы ваши близкие не остались без защиты», — говорит Таран.

Она добавляет, что обращений сейчас очень много, и запись на приём заполнена до конца года, но помощь продолжают оказывать. Иногда консультируют по телефону, иногда встречаются лично — никого не оставляют без внимания.

Недавно, по словам Виктории Таран, удалось добиться пересмотра решения о выдворении мужчины, которого уже отправили в Даугавпилс. Его жена — инвалид I группы — ждала его дома.

«Это стоило огромных усилий, но мы смогли. Я искренне благодарю руководство УДГМ за человечность», — подчеркнула она.

Если вам страшно, непонятно, что делать, или вы не знаете, с чего начать — звоните:

 +371 20896833 (понедельник–четверг, 10.00–15.00)

Партия Stabilitātei! рядом.
Мы слышим. Мы понимаем.
И мы не оставим вас одних — даже на перепутье неизвестности.

Виктория Таран

Реклама оплачена партией «Стабильности»

Обновлено: 15:50 30.10.2025
В связи с расстрелом собак в Баусском крае уволен шеф муниципальной полиции (1)

Важно 14:48

Важно 1 комментариев

В связи с расстрелом собак в начале октября в Бауском крае уволен начальник муниципальной полиции Эгил Гайлис. Решение принято на основе промежуточного отчёта служебной проверки.

Те, кто должен был защищать: отцу и мачихе убитой Юстине увеличили сроки (1)

Важно 14:39

Важно 1 комментариев

В четверг, 30 октября, Латгальский окружной суд принял решение увеличить назначенное судом первой инстанции наказание Владимиру и Сандре Рейниковым по уголовному делу об убийстве семилетней Юстине. Срок тюремного заключения отца Юстине увеличен с 20 до 23 лет, а мачехи — с 17 до 20 лет. Обоим также назначен пробационный надзор на три года, пишет LSM+.

Как однушка на селе: сколько должен каждый житель Латвии, если разделить госдолг на всех (1)

Новости Латвии 14:35

Новости Латвии 1 комментариев

По состоянию на конец июня этого года государственный долг Латвии в расчете на одного жителя составлял 10 600 евро, свидетельствуют данные Совета по фискальной дисциплине (СФД).

Оксана и её космические чудики: живёт в Риге одна художница… (1)

Для настроения 14:28

Для настроения 1 комментариев

Одни верят в загробную жизнь, другие — в вечную любовь. А вот рижанка Оксана Мамонова, сколько себя помнит, чувствует окружающий мир совсем не так, как многие другие люди. Как художник, она в каждом воробышке, порхающем в городской толчее, видит то Принца, то Нищего…

Ринкевич вручал Путину майку, а Херманис ничем не лучше: Пуче прошёлся по «своим» (1)

Важно 14:16

Важно 1 комментариев

Публицист Армандс Пуче на pietiek.com прошелся своим пером по партии режиссера Алвиса Херманиса. 

Сможет ли Россия взять Таллин, Ригу или Вильнюс за 24 часа? Варламов выпустил об этом фильм. ВИДЕО (1)

Важно 14:15

Важно 1 комментариев

Блогер Илья Варламов, которого в России заочно приговорили к восьми годам и штрафу в размере более 99,5 млн рублей за распространение «фейков» об армии и уклонение от обязанностей иноагента, выпустил на YouTube видео, которое озаглавил "Что, если Россия вторгнется в страны Балтии? | Война с Эстонией, Латвией, Литвой, дроны, мобилизация".

