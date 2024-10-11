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Вернуться в детство! Музей детства снова ждет гостей!

Редакция PRESS 11 октября, 2024 20:57

Для настроения 0 комментариев

После длительного перерыва в Риге снова открылся Музей детства, где собрана великолепная коллекция игрушек. В эти выходные все желающие могут посетить музей с 11.00 до 17.00 без предварительной записи.

Музей располагается всё там же - в массиве Краста, на улице Дзервью, 6.

"В новых витринах открылась экспозиция интересных и эксклюзивных экспонатов разных периодов, заводов, фабрик, артелей и стран. А так же с октября по декабрь только в нашем музее Вы сможете увидеть эксклюзивные коллекции известных латвийских коллекционеров. Подробно о них мы расскажем Вам в отдельных публикациях. Так же в ближайшее время в музее будут проходить дни «Straume» - посвященные латвийской фабрике игрушек. На которой Вы сможете увидеть редкие экспонаты латвийской фабрики, игрушки, которые в Латвии практически не встречались, а некоторые существуют в единственном экземпляре! В декабре Вас ждет новогодняя выставка артельных экспонатов 1920 - 1930 годов.

Напоминаем, что возле входа в здание, где находится музей есть бесплатная парковка!

Музей можно посещать с домашними животными!

В музее есть интерактивный уголок для детей, в котором можно играть с разными экспонатами.

В музее есть playststion 2 с различными играми, в которые Вы можете играть без ограничения.

Во время посещения музея дети совершенно бесплатно могут пройти квест.

Для всех посетителей бесплатный чай / вода во время посещения музея.

Также некоторые экспонаты можно взять в аренду. Наши экспонаты уже снимались в латвийских фильмах, музыкальных клипах и были задействованы в театральных постановках!

Мы сотрудничаем с кризисными центрами, детскими домами, социальными домами и другими подобными учреждениями", - сообщается на странице музея в Facebook.

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