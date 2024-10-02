Вайра Вике-Фрейберга перенесла операцию: СМИ

Осень для Вике-Фрейберги началась хорошо, она только что выпустила свою последнюю книгу.

Экс-президент призналась, что на самом деле презентацию ее последней книги планировалось провести в именины.

«Но оказалось, что в тот день мне пришлось пойти к окулисту. Я не сопротивлялась. Покраснение глаз, которое до сих пор видно, — из-за операции», — шутит Вике-Фрейберга.

Но её супруг Имантс уточнил: «У Вайры был ячмень, пришлось вмешаться врачам, чтобы "достать" зерно, поэтому именины в этот день мы не смогли отпраздновать».