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В РФ арестован бывший замглавы Росгвардии: СМИ

Редакция PRESS 8 июля, 2025 14:10

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Как сообщалось, экс-глава Минтранса РФ Роман Старовойт совершил суицид 7 июля. Тело чиновника нашли в Москве, в его личном автомобиле «Тесла», припаркованного возле парка Малевича.

Другая версия гласит, что чиновник наложил на себя руки еще раньше — это могло случиться в ночь с 5 на 6 июля. 

По сообщению СМИ, в отношении Старовойта дал показания бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, который ранее был задержан по подозрению в крупном хищении. При возведении фортификационных сооружений в регионе бюджету якобы нанесен ущерб 1 млрд рублей.

«Старовойту могло грозить до 20 лет колонии по уголовному делу по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 4 ст. 160 (растрата). Его бывший заместитель, ныне арестованный Алексей Смирнов заявил, что действовал в том числе по указанию Старовойта».

Арестован бывший замглавы Росгвардии. Его обвиняют в получении взяток, сообщает телеграм-канал ASTRA.

Экс-замглавы Росгвардии Виктор Стригунов арестован, сообщили в СКР. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток в особо крупном размере. Стригунов отправлен в СИЗО. Когда именно он был задержан, не сообщается.

Дело связано, как заявлено, с хищениями при строительстве учебного центра в Кемеровской области. Контракт на его строительство был заключен еще в 2014 году, но учебный центр так и не построили, ущерб государству составил около 2 миллиардов рублей. Также Стригунова обвиняют в получении в 2012-2014 годах взяток от представителей коммерческих организаций на сумму свыше 66 миллионов рублей.

Кроме того, Военный суд приговорил экс-замглавы Генштаба ВС РФ Халила Арсланова к 17 годам колонии за взятку и мошенничество, сообщают СМИ.

Арсланову предъявили обвинения в мошенничестве, связанном с госконтрактами в октябре 2019 года на сумму 6,7 млрд руб. Офицеру были предъявлены обвинения в рамках уголовного дела «Воентелекома». Следствие доказало, что Арсланов с подельником закупили китайскую технику под видом передовых отечественных разработок.

В феврале 2020-го Арсланов был арестован.

По делу также проходят бывший начальник управления заказов ВС России полковник Павел Кутахов и военный пенсионер Игорь Яковлев.

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