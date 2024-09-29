В воскресенье в Латвии ожидаются кратковременный дождь и гроза; в столице днем — без осадков

Ночью ветер на морском побережье будет дуть с юго-запада и запада со скоростью до 20 м/с, днем он постепенно утихнет, однако порывы будут достигать 15-17 м/с, и сменит направление на западный и северо-западный.

Воскресенье будет самым прохладным днем на этой неделе: ночью температура воздуха снизится до +5-12 градусов, днем столбик термометра поднимется всего лишь до +11-15 градусов.

В Риге ночью ожидается переменная облачность и кратковременный дождь. Будет дуть умеренный западный и юго-западный ветер, порывы достигнут 14 м/с, минимальная температура воздуха ночью +8-9 градусов. Днем осадков не ожидается, воздух прогреется до +14 градусов.