Примерно через час пожарные получили ещё один вызов в ту же волость. С помощью спасательной доски они вывезли человека и собаку и передали их сотрудникам муниципальной полиции.

Спасатели также проверили соседние дома, но их жильцам эвакуация не потребовалась.