Первый вызов поступил вскоре после полуночи. Муниципальная полиция сообщила, что жителям затопленной территории требуется помощь, однако после прибытия спасателей люди отказались от эвакуации.
Примерно через час пожарные получили ещё один вызов в ту же волость. С помощью спасательной доски они вывезли человека и собаку и передали их сотрудникам муниципальной полиции.
Спасатели также проверили соседние дома, но их жильцам эвакуация не потребовалась.
За минувшие сутки Государственная пожарно-спасательная служба получила 48 вызовов: семь были связаны с пожарами, 27 — со спасательными работами, ещё 14 оказались ложными.
В понедельник в Талсинском крае выпало более 74 миллиметров осадков — всего на четыре миллиметра меньше месячной нормы. Из-за ливней была прорвана плотина Дурсупского мельничного озера, затоплены окрестности, размыты участки дорог, включая региональную трассу Юрмала — Талси. Вода также попала в общественные здания в Талси и Пастенде.
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