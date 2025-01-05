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В США началось прощание с Джимми Картером. Государственные похороны бывшего президента продлятся неделю

© BBC 5 января, 2025 13:55

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В Соединенных Штатах начались траурные мероприятия по случаю государственных похорон 39-го президента страны Джимми Картера, скончавшегося в прошлом месяце в возрасте 100 лет.

В субботу тело Картера, умершего в своем родном Плейнсе, штат Джорджия, после краткой семейной церемонии перевезут в столицу штата Атланту, где с бывшим президентом будет устроено первое прощание, для жителей Джорджии.

Все желающие попрощаться с Джимми Картером смогут сделать это до утра вторника, 7 января. В этот день траурная процессия направится в столицу, куда гроб с телом Картера перевезут на самолете и где он будет выставлен в здании Капитолия.

В Вашингтоне американцы будут прощаться с 39-м президентом с утра среды до утра четверга, 9 января. Президент Байден распорядился сделать 9 января выходным днем.

По завершении всех служб тело Картера перевезут обратно в родной город, где он будет погребен рядом со своей женой Розалин, которая умерла в прошлом году в возрасте 96 лет.

Как проходят государственные похороны в США?

Государственные похороны — это мероприятие национального масштаба, проводимое в память выдающихся граждан страны, внесших огромный вклад в общественную жизнь.

В США этой чести удостаиваются большинство президентов, при условии, что их семья на это согласна.

Длится церемония минимум неделю, а то и все 10 дней, поскольку прощаются с покойным дважды: сначала на родине, а потом в столице.

Последним президентом, которому были устроены государственные похороны, был Джордж Буш-старший, умерший в 2018 году.

Первой женщиной, удостоенной государственных похорон, стала в 2005 году Роза Паркс, ставшая символом борьбы американцев за свои гражданские права.

В 2020-м честь лежать в Капитолии выпала бывшей судье Верховного суда Рут Бейдер Гинзбург.

После смерти в 2012 году Нила Армстронга звучали призывы устроить государственные похороны и ему, но семья легендарного астронавта предпочла частную церемонию в штате Огайо.

Панихида по Картеру пройдет в Национальном соборе Вашингтона 9 января, на ней будут присутствовать сразу несколько бывших президентов.

Выступить с надгробной речью на похоронах Картера обещал президент Байден.

Бывшие президенты и первые леди обычно посещают похороны своих предшественников, так что первая леди Джилл Байден и другие, например, бывший президент Барак Обама, могут присутствовать на церемонии. Ожидается, что Хиллари и Билл Клинтон также будут присутствовать на похоронах Картера.

Избранный президент Дональд Трамп подтвердил, что будет присутствовать на церемонии. В прошлом году он не был на похоронах Розалин Картер, но его жена Мелания присутствовала, как и другие бывшие первые леди.

Трамп присутствовал на похоронах республиканца Джорджа Буша-старшего в Вашингтоне. На тех похоронах присутствовали пять президентов, включая и Картера.

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