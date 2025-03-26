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В Риге мощно ограничили азартные игры: подробности

© LETA 26 марта, 2025 20:29

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Рижская дума в среду приняла новые обязательные правила, устанавливающие очень широкие ограничения на азартные игры на территории столицы.

Самоуправление признало, что все известные на данный момент игорные залы находятся в какой-либо из зон, где азартные игры будут запрещены, поэтому по новым обязательным правилам все существующие на данный момент игорные залы в Риге будут закрыты.

Обязательные правила запретят азартные игры около учебных заведений, вокзалов, автовокзалов, аэропортов и других мест.

В отличие от предыдущих ограничений, которые запрещали азартные игры по всему городу, за исключением четырех- и пятизвездочных отелей, новые правила определяют различные места и территории в Риге, где азартные игры будут запрещены.

Правила основаны на рекомендациях Конституционного суда и результатах общественного обсуждения, проведенного в феврале этого года.

Согласно проекту правил, азартные игры не будут разрешены в принадлежащих самоуправлению объектах недвижимости, в центрах микрорайонов, на территории учебных заведений и в радиусе 300 метров от них, на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, в аэропортах и пассажирских портах и в радиусе 500 метров от них, в радиусе 300 метров от остановок общественного транспорта.

Азартные игры также не будут разрешены в предусмотренных территориальной планировкой зонах частной, малоэтажной и многоэтажной жилой застройки и в пределах 300 метров от границ этих зон, а также в памятниках культуры и на их территориях, в их защитных зонах, а также защитных зонах, определенных территориальной планировкой Риги.

Ограничения не распространяются на всю территорию самоуправления и не затрагивают право предприятий на открытие и/или расширение игорных заведений в четырех- и пятизвездочных отелях.

По мнению самоуправления, ограничения защитят горожан от повсеместной доступности игорных заведений в городской среде, тем самым снижая риск импульсивного вовлечения людей в азартные игры.

Новые ограничения предусматривают переходный период в пять лет с момента принятия самоуправлением решения об отзыве ранее выданных лицензий.

Сейчас в Риге 76 мест организации азартных игр.

Шесть лет назад столичная дума приняла решение о ликвидации 42 игорных залов, расположенных в историческом центре Риги и его защитной зоне. Исключение было сделано для четырех- и пятизвездочных отелей.

Чтобы закрыть игорные залы в остальной части города, Рижская дума предусмотрела такую возможность в территориальной планировке, принятой в 2021 году. Вступление плана в силу было временно приостановлено Министерством охраны окружающей среды и регионального развития, что помешало закрытию игорных заведений, но позже это решение было отменено, и осенью 2023 года дума приняла решение об отмене 139 разрешений на игорные заведения и за пределами центра города.

Однако организаторы азартных игр подали иск в Конституционный суд, который постановил, что ограничение азартных игр по всей Риге неконституционно.
 

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