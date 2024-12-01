Время от времени пришедшие на мероприятие приносят все новые и новые свечи.

Сегодня исполняется 83 лет со дня убийства 25 тысяч латвийских евреев в Румбульском лесу во время оккупации Латвии гитлеровской Германией. В память этого трагического события гражданская инициатива "Румбула. Мы помним, нам больно" призывает в этот день зажечь свечу в память евреев, убитых в Румбульском лесу.

Впервые мероприятие было проведено в 75-летие трагедии в Румбуле, в 2016 году, с того времени оно стало ежегодной традицией. К памятнику со свечами приходили президенты Раймонд Вейонис и Эгил Левитс.

Историк Каспарс Зеллис, один из авторов этой инициативы, подчеркивает, что нельзя изменить прошлое, но можно выразить свое отношение к случившемуся и почтить память сограждан, ставших жертвами Холокоста: "Это трагедия не только латвийских евреев, но и всего нашего общества. Мы призываем прийти, принести памятную свечу и в тишине подумать о тысячах людей, жизненный путь которых завершился в Румбуле около вырытых ям".