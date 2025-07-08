В результате аварии в Земгале погиб водитель легковушки

Трагическая авария со смертельным исходом произошла в Земгале. Около 18:15 на автодороге Нерета - Грицгале - Пилскалне водитель автомобиля "Range Rover" не справился с управлением, съехал с проезжей части и перевернулся. В результате аварии водитель погиб.

Среди пострадавших в ДТП было двое велосипедистов.

За различные нарушения правил дорожного движения в понедельник было составлено 436 протоколов, в том числе 196 за превышение скорости и два за агрессивное вождение.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начато три административных и семь уголовных процессов.

