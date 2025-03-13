В Латвии ухудшился воздух: что случилось?

В жёлтом секторе

В Латвии расположены восемь станций мониторинга качества атмосферного воздуха. По две станции находятся в Риге, Лиепае, Резекне и по одной — в Вентспилсе и Руцаве. Станции с завидной регулярностью фиксируют превышение PM10 и PM2,5. Они находятся в желтом секторе, то есть показатели превышают предельно допустимые нормы, но еще не достигли критического, красного уровня.

PM — это первые буквы английского словосочетания Particulate Matter (твердые частицы). РМ10 — это любые твердые частицы в воздухе диаметром 10 микрометров и менее, включая дым, пыль, сажу, соли, кислоты и металлы. Их еще можно видеть невооруженным глазом, но все, что крупнее, называется песком.

В свою очередь PM2,5 — это мельчайшие частицы диаметром от 0,001 до 2,5 микрометра, что тоньше не только человеческого волоса, но и кровяного эритроцита.

Согласно нормам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), предельно допустимая концентрация РМ10 составляет 54 микрограмма на кубический метр воздуха, а РМ2,5 — не более 25 мкг на кубометр. Но, например, в Риге на станции, расположенной возле дома № 65 на улице Кр. Валдемара, в один из дней конца февраля была зарегистрирована концентрация РМ10 на уровне 62,21 микрограмма на кубометр воздуха.

Еще хуже показатели были в Лиепае: приборы станции, расположенной возле дома № 1 на улице Эзерличи, зафиксировали 84,88 микрограмма на кубометр воздуха. В тот же день в этом городе были наихудшие показатели уровня РМ2,5 в стране. На метеостанции, расположенной на улице Ганибу, показатель составлял 34,42 микрограмма на кубический метр.

В Вентспилсе, в районе Парвента, уровень РМ2,5 составлял 30,67 микрограмма на кубометр воздуха, а в Руцаве — 27,38. Лишь на метеостанциях в Резекне все было в пределах нормы.

Источники загрязнения

Если в городах зашкаливающий показатель концентрации твердых веществ в воздухе еще можно объяснить песчано-соляной смесью, которой зимой посыпают проезжую часть для предотвращения гололеда, то в той же Руцаве причиной стала бесснежная зима, когда частички грунта и песка с пляжа парят в воздухе в отсутствие ветра. Но и здесь тоже проходит шоссе — на Клайпеду, которое посыпали песком.

Колесами автомобилей песчинки размельчаются, а затем отбрасываются к обочине, превращаясь в пыль. Некоторая часть уходит в ливневую канализацию, но большая часть остается. И как только земля просыхает, пыль начинает подниматься в воздух. Водителям это хорошо известно. Не успеешь съездить на мойку, как поверхность автомобиля снова покрывается слоем песка.

Знают об этом и пешеходы, ведь пыль прекрасно оседает на светлой одежде. Врачи предупреждают, что эта субстанция весьма опасна для здоровья человека. Она состоит из минеральных компонентов (это песок, используемый зимой на дорогах, частицы облицовки фасадов, отходы строительных работ, а также пыль из естественных источников) и органических (преимущественно сажа).

Кроме всего прочего, в ней присутствуют бензопирен и соединения тяжелых металлов — железа, меди, цинка и др. И подобная ситуация будет сохраняться вплоть до окончания работ по уборке дорог от песка. Обычно все это продолжается до конца апреля.

Крупные частицы задерживаются слизистой оболочкой, а затем удаляются из организма чиханием и кашлем, а также с секрецией слизистой носа, солидная часть проглатывается. Куда опаснее частицы диаметром меньше 10 микрон, которые проникают в нижние дыхательные пути — бронхи, бронхиолы и альвеолы. Онкологические и кардиологические заболевания, аллергия и конъюнктивит — вот далеко не полный список проблем со здоровьем, которые приносят горожанам последствия борьбы с гололедом.

Особенно страдают пожилые люди с заболеваниями легких и сердца, а также дети, которые из–за малого роста получают ударные дозы пыли. По данным ВОЗ, воздействие частиц PM в мире связано с 3% случаев смерти от кардиопульмонарной патологии и 5% случаев смерти — от рака легких.

Согласно исследованию, в 2010 году на долю загрязнения атмосферного воздуха, выражающегося в годовой концентрации PM2,5, пришлось 3,1 миллиона случаев смерти и около 3,1% числа утраченных лет здоровой жизни во всем мире.

Врачи рекомендуют не игнорировать предупреждения метеорологов и при выходе на улицу в опасные дни надевать маску. Тем более что со времен коронавируса у многих сохранились немалые запасы подобных средств защиты. А мамам следует уделять этому особое внимание и не гулять с детьми по улицам с оживленным автомобильным движением, а выбирать для прогулок парки и лесопарки, которых в Риге предостаточно.

Отсутствие транзита пошло на пользу

Еще несколько лет назад жители Саркандаугавы, Яунмилгрависа и Вецмилгрависа жаловались на различные неприятные запахи, исходившие от терминалов, где хранятся нефтепродукты. А в Болдерае и Даугавгриве снег регулярно становился черным от угольной пыли, которую ветер приносил с угольных терминалов, расположенных на Криевусале. Но, после того как грузовые составы на латвийской железной дороге стали большой редкостью, качество воздуха в указанных районах улучшилось само собой. Исчез неприятный запах, который проникал даже в салоны автомобилей, проезжавших по проспекту Виестура возле станции Мангали.

Эксперты отмечают, что качество воздуха в Риге хоть и отличается по районам, в целом приемлемое. Ведь столица окружена лесными массивами, выступающими в роли зеленых легких города. К тому же она расположена на равнине, и ветры у нас дуют с завидным постоянством. Деревья в самом городе также улучшают ситуацию. Они не только заглушают звуки, но и повышают качество воздуха.

К слову сказать, все познается в сравнении. Например, в Бангкоке, столице Таиланда, где официально проживает 5,4 миллиона человек, при ясной погоде солнце с трудом пробивается сквозь желтый смог, который постоянно висит над городом.

Александр ФЕДОТОВ