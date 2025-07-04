В ночь на пятницу Украина была атакована 550 средствами воздушного нападения

Также российские военные применили 6 баллистических ракет «Искандер-М», 4 крылатые ракеты «Искандер-К» и 1 аэробаллистическую ракету Х-47 М2 «Кинжал».

Силы ПВО сбили 478 средств воздушного нападения, говорится в сводке.

Основным направлением удара стал Киев, отметили в Воздушных силах.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения в 8 локациях, а также падение сбитых обломков в 33 локациях, уточняется в сводке.

Число пострадавших от ночной атаки по столице Украины возросло до 23, из них 14 человек — госпитализированы. «Остальным оказали помощь амбулаторно или на месте», — написал мэр Киева.

ГСЧС публикует фотографии последствий ночной атаки по Киеву.

В результате российских обстрелов повреждена железнодорожная инфраструктура Киева, сообщают власти.

«Первые воздушные тревоги в наших городах и регионах вчера начались почти одновременно с началом обсуждения в СМИ телефонного разговора президента Трампа с Путиным. Россия в очередной раз демонстрирует, что не собирается заканчивать войну и террор», — написал Владимир Зеленский.

По его словам, отбой воздушной тревоги в Киеве закончился только около 9 часов утра сегодня: «Это был один из самых масштабных воздушных ударов, демонстративно значительный и циничный удар».

Его «главной мишенью» стала столица, заявил Зеленский.

Президент Украины добавил, что очень важно, чтобы сохранялась поддержка партнеров в защите от баллистики: «"Петриоты" и ракеты для них являются реальными защитниками жизни».

Кроме Киева, по словам Зеленского, от ночной российской атаки пострадали еще Днепровская, Сумская, Харьковская, Черниговская и Киевская области.

ФОТО из телеграм-канала Zelenskiy / Official