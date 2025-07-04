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Амфетамин, травка и медикаменты: очередной наплыв подростков в Детскую больницу (1)

Редакция PRESS 4 июля, 2025 15:18

Новости Латвии 1 комментариев

С наступлением теплой погоды и летних каникул в Детскую больницу поступило в общей сложности 22 подростка под воздействием наркотиков. По сравнению с прошлым годом, когда больница подняла тревогу по поводу серьезных случаев наркомании, в этом году такого острого наплыва не было, сообщили порталу «tv3.lv» в Детской больнице.

В целом ситуация немного улучшилась по сравнению с прошлым годом, но проблема все еще существует в этом году. Маркс Ронис, глава центра неотложной медицинской помощи в детской больнице, говорит: «В этом году не было такого наплыва употребляющих наркотики, как прошлым летом. Опиоидов стало значительно меньше, чем в прошлом году, когда была вспышка».

На вопрос о тенденциях употребления веществ молодежью — ответ не столь однозначен: «Нет такой тенденции, чтобы они употребляли что-то одно и то же или употребляли в рамках определенного заведения, как это было в прошлом году. Употребляются различные вещества: амфетамин, травка, рецептурные препараты».

В мае и июне большинство госпитализированных пациентов были в возрасте от 14 до 17 лет, 80% из них были из Риги.

В прошлом году сообщалось, что только в июне в Детскую больницу были доставлены девять молодых людей, которые находились в очень тяжелом состоянии.

Как говорит Ронис: «В этом году не было такого роста числа наркоманов, как прошлым летом, но в этом году общее число в основном такое же, как и в прошлом году».

По данным больницы, в мае и июне в больницу поступило в общей сложности 22 ребенка, находящихся под воздействием наркотиков, некоторых из них привозили неоднократно.

Между тем, Илзе Крукле, специалист по коммуникациям Национального центра психического здоровья, говорит, что с началом летних каникул в этом году не было никакого значительного или внезапного притока пациентов, как на амбулаторном лечении, так и на стационарном лечении «именно в этом контексте».

Согласно лабораторным данным, наиболее часто обнаруживаемыми наркотиками являются марихуана, которая неизменно является самой распространенной, амфетамин, кокаин, а также синтетические опиоиды.

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