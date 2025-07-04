Самый сладкий праздник года: Laima приглашает! Новости партнеров Редакция PRESS 4 июля, 2025 11:48 Новости партнеров

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Предприятие Laima ждет всех на своем Шоколадном празднике. Это вкусное, яркое и очень радостное мероприятие пройдёт уже в 13-й раз и обещает быть в этом году просто грандиозным!

Не пропустите: всех желающих ждут в четверг, 10 июля, во внутреннем дворе исторической шоколадной фабрики Laima* — на улице Миера 22, в Риге.

Откроем секрет: вход на территорию со стороны улицы Миера будет открыт начиная с 17.00. Гости, пришедшие пораньше, смогут «начать разогреваться» перед основной программой, которая начнется в 18.00 и продолжится до позднего вечера, до 23.00. Вход — свободный. То есть БЕСПЛАТНЫЙ. Будет сладко.

Программа этого года обещает много музыки и интерактива. Праздник откроет яркая и энергичная группа YŪT, после которой в 19.30 на импровизированную сцену выйдет многоголосый Rīgas Sarkanais Koris с весьма насыщенной концертной программой.

За самый эмоциональный момент вечера будет отвечать группа Mazais Princis, а поэтому надо дождаться этого момента, который запланирован на 21.00. В течение всего вечера музыкальное сопровождение обеспечит DJ Linda Samsonova.

Можно будет потанцевать от души — всех желающих приглашают на площадку Silent Disco.

Весь праздничный вечер будут работать творческие мастерские для детей и взрослых, а еще будет возможность посетить специально оборудованную фотозону, чтобы запечатлеть праздник в сладких воспоминаниях.

Как всегда, бренд Laima подготовил очень приятные призы-сюрпризы активным участникам праздника. Думается, важной частью события станет гастрономическая зона — с разнообразными угощениями, торговлей и дегустациями от любимого бренда Laima, а также от Augs.Raugs, Holy Sip,Lauras Pankūknīca, Mi Gelato и пиццерии Vīnkalnu .

Атмосферу Шоколадного праздника дополнительно украсит участие других предприятий района улицы Миера, которые подготовили специальные предложения к этому событию. Среди друзей праздника —Laury- Papīrlietu terapija; Maverick Barber and Bar, Ravens Nest Tattoo, KALVE Coffee Miera, Iezis Clay House, Rocket Bean Cafe, Northern Grip, дизайнер моды Iveta Vecmane, Bazilio, Adele Dzijas, а также Ezītis miglā из квартала Tallinas, где тоже будет рады каждому гостю праздника.

(!) Следить за новостями и программой праздника можно в социальных сетях бренда Laima.

Подробнее: www.orkla.lv

Справка. С 2012 года бренд Laima внедрил традицию празднования Международного дня шоколада, каждый год радуя жителей и гостей Риги захватывающим праздником.

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Посещая мероприятие, гость соглашается с тем, что его могут снять на фото и видео организаторы мероприятия или уполномоченные ими лица и полученные фото- и видеоматериалы с изображением посетителя могут быть опубликованы в социальных сетях или других публично доступных платформах в целях освещения мероприятия.