Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 8. Октября Завтра: Aina, Anete

В Латвии пересчитали представителей среднего класса: кто это?

© LETA 8 октября, 2024 14:15

Новости Латвии 0 комментариев

Во многих странах Европы средний класс считается той частью общества, которая склонна к рациональному выбору и тем самым способствует сбалансированному развитию страны. Так, например, средний класс часто голосует на выборах за центристские партии, дистанцируясь от политического радикализма любого направления.

Своими тратами представители среднего класса поддерживают не только продуктовые магазины, коммунальные предприятия и транспортные компании, но и сферу культуры, гостиничный бизнес и туристическую индустрию. У представителей среднего класса после совершения обязательных платежей остаются свободные средства на покупку книг, путешествия, посещение театров и другие увлечения.

Средний класс также является целевой аудиторией, на которую ориентируются девелоперы, планируя строительство и продажу жилья.

Как поясняет толковый словарь "Tezaurs.lv", средний класс - это "группа людей в обществе, относительно обеспеченных в материальном отношении".

В то же время, если смотреть шире, уровень ежемесячного дохода - не единственный аспект, определяющий принадлежность человека к среднему классу. Важны и такие аспекты, как, например, широта кругозора, эрудиция, понимание процессов, происходящих в обществе и способность восстановить свое благополучие после различных - как индивидуальных, так и глобальных - кризисов.

В Латвии по материальному положению и образу жизни к среднему классу относят себя 40% населения.

Чуть больше - 42% - уверены, что их уровень благосостояния ниже, чем у среднего класса, но все же они не бедны.

С другой стороны, 13% респондентов причисляют себя к бедным и только 1,3% респондентов считают себя богатыми.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный этим летом Финансовым институтом "Swedbank" и исследовательским центром SKDS.

(Diena)

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 35 реакций
Комментарии (0) 35 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Подорожает примерно всё: правительство повысит акциз

Важно 14:39

Важно 0 комментариев

В следующем году планируется повысить акциз на топливо, безалкогольные и алкогольные напитки, а также увеличить акциз на табачные изделия с 2027 года, говорится в поправках к закону об акцизах, подготовленных Министерством финансов и одобренных правительством во вторник.

В следующем году планируется повысить акциз на топливо, безалкогольные и алкогольные напитки, а также увеличить акциз на табачные изделия с 2027 года, говорится в поправках к закону об акцизах, подготовленных Министерством финансов и одобренных правительством во вторник.

Читать
Загрузка

Они это сделали: правительство поддержало снижение взносов во второй пенсионный уровень

Важно 14:27

Важно 0 комментариев

Во вторник правительство поддержало подготовленные Министерством благосостояния поправки к закону о государственных фондируемых пенсиях, предусматривающие, что с 1 января 2025 года по 31 декабря 2028 года один процентный пункт ставки пенсионных взносов со второго пенсионного уровня будет переводиться в систему государственных нефондируемых пенсий, то есть на первый пенсионный уровень.

Во вторник правительство поддержало подготовленные Министерством благосостояния поправки к закону о государственных фондируемых пенсиях, предусматривающие, что с 1 января 2025 года по 31 декабря 2028 года один процентный пункт ставки пенсионных взносов со второго пенсионного уровня будет переводиться в систему государственных нефондируемых пенсий, то есть на первый пенсионный уровень.

Читать

Как будут расти наши налоги: подоходный, акцизный, транспортный…

Важно 14:24

Важно 0 комментариев

Латвийский госбюджет 2025 года его составители подают под соусом дальнейшего роста благосостояния народа и развития экономики. Вместе с тем налицо рост налогов – как для жителей, так и для предпринимателей... Мы изучили цифры и проценты государственного бюджета на будущий год.

Латвийский госбюджет 2025 года его составители подают под соусом дальнейшего роста благосостояния народа и развития экономики. Вместе с тем налицо рост налогов – как для жителей, так и для предпринимателей... Мы изучили цифры и проценты государственного бюджета на будущий год.

Читать

В Латвии хотят начать борьбу с разрешенными до сих пор российскими товарами и магазинами: итоги заседания Кабмина

Важно 14:17

Важно 0 комментариев

Во вторник, 8 октября, Кабинет министров рассмотрел подготовленный Министерством земледелия доклад о ситуации с импортом сельскохозяйственных и продовольственных товаров из России в Латвию.

Во вторник, 8 октября, Кабинет министров рассмотрел подготовленный Министерством земледелия доклад о ситуации с импортом сельскохозяйственных и продовольственных товаров из России в Латвию.

Читать

Годовая инфляция в Латвии достигла 1,4% в сентябре

Новости Латвии 14:07

Новости Латвии 0 комментариев

Потребительские цены в Латвии в сентябре этого года выросли на 0,3% по сравнению с августом и на 1,4% в годовом исчислении - в сентябре этого года по сравнению с сентябрем 2023 года, тогда как месяцем ранее годовая инфляция составляла 0,7%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Потребительские цены в Латвии в сентябре этого года выросли на 0,3% по сравнению с августом и на 1,4% в годовом исчислении - в сентябре этого года по сравнению с сентябрем 2023 года, тогда как месяцем ранее годовая инфляция составляла 0,7%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Читать

Дожили: у депутатов Сейма проблемы с питанием

Латышские СМИ 14:07

Латышские СМИ 0 комментариев

В Сейме закрыты двери всех столовых и кафе, за которыми на протяжении десятков лет каждый рабочий день обедали или сидели за чашкой кофе несколько сотен человек, сообщает tautaruna со ссылкой на  издание «Привата Дзиве».

В Сейме закрыты двери всех столовых и кафе, за которыми на протяжении десятков лет каждый рабочий день обедали или сидели за чашкой кофе несколько сотен человек, сообщает tautaruna со ссылкой на  издание «Привата Дзиве».

Читать