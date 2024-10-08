В Латвии пересчитали представителей среднего класса: кто это?

Своими тратами представители среднего класса поддерживают не только продуктовые магазины, коммунальные предприятия и транспортные компании, но и сферу культуры, гостиничный бизнес и туристическую индустрию. У представителей среднего класса после совершения обязательных платежей остаются свободные средства на покупку книг, путешествия, посещение театров и другие увлечения.

Средний класс также является целевой аудиторией, на которую ориентируются девелоперы, планируя строительство и продажу жилья.

Как поясняет толковый словарь "Tezaurs.lv", средний класс - это "группа людей в обществе, относительно обеспеченных в материальном отношении".

В то же время, если смотреть шире, уровень ежемесячного дохода - не единственный аспект, определяющий принадлежность человека к среднему классу. Важны и такие аспекты, как, например, широта кругозора, эрудиция, понимание процессов, происходящих в обществе и способность восстановить свое благополучие после различных - как индивидуальных, так и глобальных - кризисов.

В Латвии по материальному положению и образу жизни к среднему классу относят себя 40% населения.

Чуть больше - 42% - уверены, что их уровень благосостояния ниже, чем у среднего класса, но все же они не бедны.

С другой стороны, 13% респондентов причисляют себя к бедным и только 1,3% респондентов считают себя богатыми.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный этим летом Финансовым институтом "Swedbank" и исследовательским центром SKDS.

(Diena)