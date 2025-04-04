В каких странах ЕС самая высокая и самая низкая почасовая оплата труда?

Самые низкие почасовые затраты на рабочую силу были зафиксированы в Болгарии - 10,6 евро, Румынии - 12,5 евро, Венгрии - 14,1 евро и Латвии - 15,1.

С другой стороны, самые высокие показатели были зафиксированы в Люксембурге - 55,2 евро, Дании - 50,1 евро и Бельгии - 48,2 евро.

Два основных компонента затрат на рабочую силу - это заработная плата и расходы, не связанные с оплатой труда, такие как социальные взносы работодателей.

Доля расходов, не связанных с оплатой труда, во всей экономике ЕС составляла 24,7 %.

Оценки Евростата на 2024 год охватывают предприятия с 10 и более сотрудниками и основаны на обследовании затрат на рабочую силу за 2020 год, за исключением Мальты.

В каких секторах самые высокие почасовые затраты на рабочую силу?

В ЕС затраты на оплату труда в час были самыми высокими главным образом в некоммерческом секторе экономики, за исключением государственного управления, - 34,2 евро, а самыми низкими - в строительном секторе, 30 евро.

Однако в еврозоне разрыв между этими показателями был более значительным: наиболее высокооплачиваемым сектором была промышленность (39,8 евро в час), а наиболее низкооплачиваемым - строительство (33,4 евро в час).

В период с 2023 по 2024 год почасовая оплата труда в целом по экономике выросла на 5,0 % в ЕС и на 4,5 % в еврозоне.

В зоне евро почасовая оплата труда выросла во всех странах ЕС.

Наибольший рост был зафиксирован в Хорватии (+14,2%), Латвии (+12,1%) и Литве (+10,8%).

В то же время самый низкий показатель был зафиксирован в Чехии (+1,3%), за которой следуют Финляндия (+1,8%) и Люксембург (+2,1%).

В странах ЕС, не входящих в зону евро, почасовая оплата рабочей силы, выраженная в национальной валюте, также выросла во всех странах, причем наибольшие колебания были зафиксированы в Румынии, Болгарии, Венгрии и Польше.

Меньше всего почасовая оплата труда выросла в Швеции.