На заднем ходу съехал с дороги и перевернулся: смертельное ДТП в Латгалии

Трагический случай произошёл в Гришканской волости Резекненского района, когда легковой автомобиль «Opel Insignia», двигаясь задним ходом, съехал с дороги, перевернулся и упал в пруд. Полиция возбудила уголовное дело, расследование продолжается.

Еще 14 человек в результате ДТП получили травмы. Девять человек пострадали в авариях в Рижском регионе, в том числе два велосипедиста. Еще три человека пострадали в Латгале, в том числе один пешеход. По одному пострадавшему было в ДТП в Земгале и Видземе.

За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 137 ДТП.

Госполиция также задержала восемь водителей транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения. В четырех случаях начаты уголовные процессы, так как водители были сильно пьяны.

В связи с превышением разрешенной скорости движения составлены 157 протоколов об административном правонарушении.

Всего в сфере дорожного движения вынесено 510 постановлений об административных правонарушениях.