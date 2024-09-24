В Белоруссии задержали гражданина Латвии: когда будет суд?

Она сообщила, что МИД получил подтверждение от белорусских властей о задержании гражданина Латвии, а консульский департамент МИД находится в контакте с его родственниками.

Эглите подчеркнула, что лиц, задержанных за границей, судят в стране, где было совершено преступление.

"Передать человека из другой страны для отбывания наказания в Латвии можно только после вынесения приговора, который не подлежит обжалованию. На передачу должны дать согласие осужденный, страна, где его судили, и страна гражданства", - пояснила пресс-секретарь.

В связи с участием белорусской территории в полномасштабной войне России против Украины, возросшей активностью российских и белорусских вооруженных сил на территории Белоруссии, значительными рисками безопасности и непредсказуемым развитием ситуации МИД настоятельно призывает жителей Латвии отказаться от поездок в Белоруссию, а граждан Латвии, находящихся в Белоруссии, покинуть страну.

Такие путешественники могут подвергнуться провокации со стороны белорусских спецслужб, их могут ложно обвинить в нарушении белорусского законодательства и арестовать. Из-за отсутствия верховенства закона в Белоруссии возможности Латвии по оказанию помощи таким лицам сильно ограничены.

Как сообщалось, в Белоруссии был задержан гражданин Латвии Эмилс Асарис.