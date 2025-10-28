Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В барах участились случаи спайкинга: что советуют владельцы

Редакция PRESS 28 октября, 2025 12:52

ЧП и криминал 0 комментариев

В последние недели таллиннский бар Suhe столкнулся с несколькими случаями спайкинга — подмешивания в напитки сильнодействующих наркотических веществ. После этого в заведении усилили меры безопасности, сообщила исполнительный директор бара Ингер-Хелене Вярат в эфире передачи Ringvaade на телеканале ETV.

«Было два случая, о которых нам сообщила полиция, и ещё о двух сообщили мы сами. Речь шла о применении рогипнола, который является снотворным и нередко используется преступниками с целью последующего насилия», — рассказала Вярат.

По её словам, все инциденты развивались по схожему сценарию. «Люди приходят, чтобы весело провести время, оставляют напиток на столе, идут танцевать или в туалет. Потом возвращаются, допивают, и буквально за минуту наступает резкое изменение сознания. Человек становится чрезмерно оживлённым, дезориентированным, теряет контроль», — пояснила она.

После этих случаев бар увеличил количество охранников, включая сотрудника в гражданской одежде, который наблюдает за залом.

«Момент подмешивания наркотика заметить почти невозможно. Мы можем определить это только позже, по записям с камер. На месте наша задача — профилактика и первая помощь», — отметила руководитель Suhe.

Полиция Пыхьяской префектуры подтверждает, что случаи отравления фиксируются не только в ночных заведениях, но и на частных вечеринках.

«Подобные преступления случаются и в компаниях знакомых людей. Мы проверяем все сообщения», — сказал руководитель отдела тяжких преступлений Элари Хаугас.

Он подчеркнул, что при малейшем подозрении на спайкинг жертва должна немедленно обратиться в полицию.

.По словам Хаугаса, ежегодно в Эстонии поступает около ста сообщений о подобных отравлениях, часть из них приводит к возбуждению уголовных дел.

Чтобы повысить безопасность, бар Suhe внедрил систему защитных наклеек для напитков. «Это простая мера: край бокала нужно протереть насухо, затем наклеивается защитная плёнка, и трубочку можно вставить прямо через неё», — рассказала Вярат.

Полиция оценила инициативу положительно.

«Риск полностью устранить невозможно, но подобные меры осложняют задачу злоумышленникам. Главное правило остаётся прежним — не оставлять напиток без присмотра», — подчеркнул Хаугас.

Приехали за три часа до вылета и не попали на рейс. Что случилось в Рижском аэропорту?

Две путешественницы из Эстонии рассказали порталу Postimees об абсурдной ситуации, в которую попали в аэропорту “Рига”. Женщины прибыли на рейс Ryanair в Манчестер за три часа до вылета — и всё равно не попали на борт.

Загрузка

Gmail бьёт тревогу: украдены миллионы паролей. Что нужно сделать немедленно?

Эксперты по кибербезопасности предупреждают пользователей Gmail о необходимости как можно скорее проверить свои учетные записи и сменить пароли после масштабной утечки данных, сообщает nra.lv со ссылкой на Mirror.

Аналитик, предсказавший войну в Украине, выдал новый шокирующий прогноз

Когда в 2015 году директор Института перспективных исследований Нотр-Дам Виторио Хесле предсказал, что Украине грозит полномасштабное вторжение России, ему поверили лишь немногие. Теперь он предупреждает, что дальнейшая эскалация войны между Россией и Украиной может привести к распаду Североатлантического договора, или НАТО, пишет "Неаткарига" со ссылкой на «BC Heights».

И большие и нечестные — почему латвийцы больше всех в Европе недовольны налогами?

Жители Северной и Западной Европы значительно чаще считают свои налоговые системы справедливыми, чем жители Восточной части ЕС. Об этом свидетельствуют данные опроса Eurobarometer 2025, в котором приняли участие более 25 тысяч человек из всех стран Союза.

Кильки в будущем году будет больше, а салаки меньше — так решил Евросоюз

Совет министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС утвердил новые квоты на вылов рыбы в Балтийском море на 2026 год. Решение предусматривает увеличение квот на вылов салаки и кильки, сообщили в Министерстве земледелия Латвии.

Изгнанные из Финляндии за непрофессионализм врачи легально работают в Латвии: Re:Baltica

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери обратится в Латвийское общество врачей (LĀB) с просьбой проверить знания двух врачей — Татьяны Рыбаковой и Руты Лейкумы, — поскольку в Финляндии возникли сомнения в их профессионализме, сообщил в понедельник Балтийский центр журналистских расследований Re:Baltica.

Новинки следующего года: что подешевеет — что подорожает?

Что принесет следующий год: послабление в налогах, рост пенсий и пособий - или рост цен и, как обещали, все-таки придется потуже затянуть пояса? Продолжаем знакомить читателей с отдельными аспектами бюджета, которые напрямую затрагивают интересы (а точнее - доходы) латвийцев...

