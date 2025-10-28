В барах участились случаи спайкинга: что советуют владельцы

«Было два случая, о которых нам сообщила полиция, и ещё о двух сообщили мы сами. Речь шла о применении рогипнола, который является снотворным и нередко используется преступниками с целью последующего насилия», — рассказала Вярат.

По её словам, все инциденты развивались по схожему сценарию. «Люди приходят, чтобы весело провести время, оставляют напиток на столе, идут танцевать или в туалет. Потом возвращаются, допивают, и буквально за минуту наступает резкое изменение сознания. Человек становится чрезмерно оживлённым, дезориентированным, теряет контроль», — пояснила она.

После этих случаев бар увеличил количество охранников, включая сотрудника в гражданской одежде, который наблюдает за залом.

«Момент подмешивания наркотика заметить почти невозможно. Мы можем определить это только позже, по записям с камер. На месте наша задача — профилактика и первая помощь», — отметила руководитель Suhe.

Полиция Пыхьяской префектуры подтверждает, что случаи отравления фиксируются не только в ночных заведениях, но и на частных вечеринках.

«Подобные преступления случаются и в компаниях знакомых людей. Мы проверяем все сообщения», — сказал руководитель отдела тяжких преступлений Элари Хаугас.

Он подчеркнул, что при малейшем подозрении на спайкинг жертва должна немедленно обратиться в полицию.

.По словам Хаугаса, ежегодно в Эстонии поступает около ста сообщений о подобных отравлениях, часть из них приводит к возбуждению уголовных дел.

Чтобы повысить безопасность, бар Suhe внедрил систему защитных наклеек для напитков. «Это простая мера: край бокала нужно протереть насухо, затем наклеивается защитная плёнка, и трубочку можно вставить прямо через неё», — рассказала Вярат.

Полиция оценила инициативу положительно.

«Риск полностью устранить невозможно, но подобные меры осложняют задачу злоумышленникам. Главное правило остаётся прежним — не оставлять напиток без присмотра», — подчеркнул Хаугас.