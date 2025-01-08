Уже в выходные! В Латвии обещают мороз в 10 градусов и установление толстого снежного покрова

Ожидаются и снег с метелью, и дождь с гололедицей. Согласно нынешним прогнозам, самый толстый снежный покров образуется в Курземе и Видземе. Местами в Курземе глубина снега к концу недели, скорее всего, превысит 20 сантиметров.

Под влиянием предыдущего циклона в ночь на четверг в Курземе будут идти обильные дожди, местами - мокрый снег, эти осадки затронут и северо-запад Видземе.

Зона осадков, связанная с новым циклоном, начнет пересекать Латвию в ночь на пятницу с юго-запада. В восточной части Латвии в пятницу в основном ожидаются дождь и ледяной дождь, а в Курземе - сильный снегопад. В субботу и воскресенье по всей Латвии возможен снег, местами в Курземе при северном ветре - сильная метель.

Температура воздуха в ближайшие сутки составит -4...+4 градуса. В воскресенье и в ночь на понедельник под ясным небом температура воздуха местами может опуститься ниже -10 градусов.

Ожидается, что на следующей неделе температура вновь поднимется выше нуля и снег растает, но прогнозы по длительности и интенсивности оттепели пока разные.