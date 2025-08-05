Уже директоров школ в Латвии не хватает: ассоциация

Он считает, что управление образовательным учреждением подразумевает ответственность не только за качество преподавания, но и за персонал, финансовые потоки, кризисные ситуации, направление изменений, репутацию и эмоциональный климат. «Директор школы — главное связующее звено между благополучием учеников, ожиданиями родителей, повседневной жизнью педагогов и государственными реформами», — сказал Штейн.

В то же время всё чаще поступают сигналы о нехватке руководителей школ. В некоторых конкурсах заявки подаёт один-два кандидата, иногда вообще ни одного, обрисовал ситуацию Штейн, добавив, что особенно сложная ситуация складывается в регионах.

По мнению ассоциации, нехватку директоров школ следует рассматривать как сигнал о необходимости немедленных перемен.

«Если человек сталкивается с тем, что образовательное лидерство означает терпеть систему, а не развивать среду, он просто не выберет этот путь», — объяснил причины проблемы Штейн.

Система оплаты труда также представляет собой серьёзную проблему. Зачастую заместитель директора зарабатывает больше, чем директор в другой школе. Штейн подчеркнул, что система должна быть справедливой и прозрачной, поскольку доверие строится на чётких правилах.

В Министерстве образования и науки (МОН) сообщили, что основными причинами вакантных должностей директоров школ являются неравномерная нагрузка, проблемы с конкурентоспособностью оплаты труда, а также отношение общества и родителей к труду учителей. На численность директоров образовательных учреждений также влияют изменения в сети школ, обусловленные демографической ситуацией.

Министерство образования и науки рассчитывает улучшить ситуацию с новой моделью оплаты труда учителей «Программа в школе», которую планируется внедрить к 2026/2027 учебному году. Реформа также предусматривает повышение минимальной заработной платы директоров школ.

По данным министерства, в настоящее время 14,5% директоров школ старше 65 лет, но в ближайшие годы этого возраста достигнут еще 22% директоров.

Наиболее подверженными риску регионами являются Краславский, Лудзенский и Аугшдаугавский уезды, где более 60% директоров школ приближаются к пенсионному возрасту.

В настоящее время в Салдусе, Марупе, Екабпилсе, Вентспилсе, Резекне и Лиепае есть шесть вакантных должностей директора, сообщило Министерство образования и науки.

По данным Государственного агентства занятости населения (ГАЗ), количество зарегистрированных вакансий директоров в 2022 и 2023 годах было одинаковым – 72, но в прошлом году их число сократилось до 58.

В этом году к концу июля было подано 38 заявлений на вакансии. По состоянию на 30 июля в Государственной службе образования (SEA) было зарегистрировано 12 вакансий директоров школ.