Увидите страшную тыкву, не бойтесь: сегодня — Хэллоуин

© LETA 31 октября, 2025 09:26

Важно 0 комментариев

В канун Дня всех святых в большинстве англоязычных стран, а также в других частях света будут отмечать Хэллоуин.

На Хэллоуин принято наряжаться в маски, и одним из традиционных элементов масок является тыква. Дети и подростки наряжаются в забавные или пугающие маски и ходят по соседям, слегка пугая их и выпрашивая сладости, орехи или другие закуски. Если им отказывают, они пугаются окончательно.

Хэллоуин — один из древнейших праздников, корни которого уходят в глубь тысячелетий, а на развитие его оказали влияние традиции многих народов.

В древности на территории современной Великобритании и Северной Франции обитали кельты, которые поклонялись природе и различным богам, главный из которых – бог Солнца – определял как время труда и отдыха людей, так и время плодородия и сна земли. 1 ноября, в день окончания солнечного сезона и наступления холодов, праздновался Новый год.

В ночь на 1 ноября жрецы-друиды разжигали высокие костры в дубовых рощах, а утром раздавали людям угли, чтобы тепло было в каждом доме, и чтобы защитить дом от злых духов. Праздник отмечался три дня, и люди надевали маски из листьев, веток, соломы, шкур животных, костей и рогов.

В последующие века Хэллоуин находился под сильным влиянием христианской веры. Чтобы искоренить языческие ритуалы, церковь объявила 1 ноября своим собственным праздником — Днём всех святых. Однако христианство не смогло вытеснить старые обычаи, и со временем все праздники слились в один.

Сегодня дети в США ходят по домам, выпрашивая сладости. Этот обычай процветал в США и впервые был описан в 1930-х годах. В прошлом Хэллоуин был временем, когда люди наряжались в костюмы, что часто сопровождалось вандализмом, включая порчу частной собственности и нанесение вреда животным и людям. Этот вандализм был основан на других праздниках, привезённых ирландскими иммигрантами, например, на Дне дурака, когда люди могли устраивать шалости и розыгрыши под предлогом того, что их проделывают эльфы.

Примерно в 1920 году было решено прекратить подобные разрушительные действия, и это было сделано с помощью детей. Детей отправляли к помещикам и лавочникам, которые угощали их сладостями и таким образом предотвращали скопление бунтовщиков. Эта традиция сохранилась и по сей день.

Канун Дня всех святых — это мероприятие, во время которого люди делятся едой и питьем с незнакомцами.

У латышей есть похожий праздник — День Святого Мартина, который является символом урожая и плодородия, окончания активной поры года и начала периода покоя в природе. День Святого Мартина знаменует начало сезона траура и масок.

У православных похожий праздник отмечается в ночь перед Рождеством, когда в Сочельник дети и молодежь, переодетые в маски и карнавальные костюмы ходят по домам, поют песни и в награду хозяева угощают их конфетами и разными вкусностями. Но там нет такого акцента на нечистую силу, как на Хэллоуин. 

«Осудите Трампа? МИД уже готовит ноту?» Кирштейнс поставил защитников Стамбульской конвенции в неудобное положение

Независимый депутат Сейма Александр Кирштейнс, выступая по вопросу о Стамбульской конвенции, напомнил собравшимся коллегам с трибуны Сейма о еще одном аспекте.

Снова будут пить одеколон? Вновь повышаются цены на алкоголь

Первого ноября исполнится ровно три месяца, как действуют ограничения на продажу и рекламу алкоголя. А ещё через несколько месяцев — с марта 2026-го — планируется повысить акциз на крепкие спиртные напитки. Каково влияние нынешних и будущих ограничений на производство и употребление алкоголя в Латвии? Об этом рассказал исполнительный директор Латвийской ассоциации алкогольной отрасли Давис Витолс, пишет rus.lsm.lv со ссылкой на ЛР4.

Пруд провалился сквозь землю вместе с рыбой: ЧП в Скайсткалне

Ещё 13 октября на этом месте был пруд, но уже на следующий день хозяин соседнего дома после полевых работ пришёл помыть в нём резиновые сапоги — но так и не помыл. Пруд исчез. Воронка, в которой была вода, стала больше. На дне есть пещера, и именно в эту пещеру ушла вся вода из пруда, ушла вся земля вместе с этой водой. Куда вода просочилась дальше — никто точно не знает, но предполагают, что в протекающую неподалеку реку. То есть там, под землей, существует настоящий туннель, рассказывает rus.lsm.lv.

«Ангелы над Латвией»: собирают помощь для 363 больных детей

Благотворительная акция «Ангелы над Латвией» в этом году призывает помочь 363 детям, на лечение которых необходимо в общей сложности 741 500 евро, сообщили организаторы акции «TV3 Group Latvija» и Фонд Детской больницы (BSF).

Нательные камеры полиции были выключены: подробности дела об убийстве трёх собак под Бауской

В связи с инцидентом, когда в Брунавском уезде были застрелены три якобы агрессивные собаки, которые забрели на чужую территорию, Баусская краевая дума уволила начальника муниципальной полиции Эгилса Гайлиса. Однако наказание, вероятно, получат еще несколько полицейских, поскольку в их действиях были выявлены серьезные нарушения, в том числе периодическое отключение нательных камер. Сам владелец застреленных собак, известный в социальных сетях предприниматель Модрис Коноваловс, по-прежнему не комментирует произошедшее. Между тем его адвокат характеризует выводы муниципалитета как «профессиональный шок», пишут TV3 Ziņas.

Звезда латышской эстрады в шоке от своей пенсии: сколько же?

Звезда латвийской эстрады Виктор Лапченок надеется, что его здоровье выдержит и позволит ему выступать еще долго, поскольку на пенсию он не проживет, сообщает со ссылкой на издание «Kas Jauns».

