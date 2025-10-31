Увидите страшную тыкву, не бойтесь: сегодня — Хэллоуин

На Хэллоуин принято наряжаться в маски, и одним из традиционных элементов масок является тыква. Дети и подростки наряжаются в забавные или пугающие маски и ходят по соседям, слегка пугая их и выпрашивая сладости, орехи или другие закуски. Если им отказывают, они пугаются окончательно.

Хэллоуин — один из древнейших праздников, корни которого уходят в глубь тысячелетий, а на развитие его оказали влияние традиции многих народов.

В древности на территории современной Великобритании и Северной Франции обитали кельты, которые поклонялись природе и различным богам, главный из которых – бог Солнца – определял как время труда и отдыха людей, так и время плодородия и сна земли. 1 ноября, в день окончания солнечного сезона и наступления холодов, праздновался Новый год.

В ночь на 1 ноября жрецы-друиды разжигали высокие костры в дубовых рощах, а утром раздавали людям угли, чтобы тепло было в каждом доме, и чтобы защитить дом от злых духов. Праздник отмечался три дня, и люди надевали маски из листьев, веток, соломы, шкур животных, костей и рогов.

В последующие века Хэллоуин находился под сильным влиянием христианской веры. Чтобы искоренить языческие ритуалы, церковь объявила 1 ноября своим собственным праздником — Днём всех святых. Однако христианство не смогло вытеснить старые обычаи, и со временем все праздники слились в один.

Сегодня дети в США ходят по домам, выпрашивая сладости. Этот обычай процветал в США и впервые был описан в 1930-х годах. В прошлом Хэллоуин был временем, когда люди наряжались в костюмы, что часто сопровождалось вандализмом, включая порчу частной собственности и нанесение вреда животным и людям. Этот вандализм был основан на других праздниках, привезённых ирландскими иммигрантами, например, на Дне дурака, когда люди могли устраивать шалости и розыгрыши под предлогом того, что их проделывают эльфы.

Примерно в 1920 году было решено прекратить подобные разрушительные действия, и это было сделано с помощью детей. Детей отправляли к помещикам и лавочникам, которые угощали их сладостями и таким образом предотвращали скопление бунтовщиков. Эта традиция сохранилась и по сей день.

Канун Дня всех святых — это мероприятие, во время которого люди делятся едой и питьем с незнакомцами.

У латышей есть похожий праздник — День Святого Мартина, который является символом урожая и плодородия, окончания активной поры года и начала периода покоя в природе. День Святого Мартина знаменует начало сезона траура и масок.

У православных похожий праздник отмечается в ночь перед Рождеством, когда в Сочельник дети и молодежь, переодетые в маски и карнавальные костюмы ходят по домам, поют песни и в награду хозяева угощают их конфетами и разными вкусностями. Но там нет такого акцента на нечистую силу, как на Хэллоуин.