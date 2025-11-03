Урожай уплыл: магазины смешивают заграничные овощи с латвийскими

"Потери урожая овощей в этом сезоне, когда в сельском хозяйстве объявлена чрезвычайная ситуация, я бы оценил примерно на одну треть. Есть хозяйства, которые до сих пор продолжают убирать свеклу и капусту. В минувшие выходные выйти на поля крестьянам в Рижском регионе не позволили дожди - выпало около 40 миллиметров осадков. Весь урожай в воде", - рассказывает руководитель общества Latvijas dārznieks Янис Берзиньш.

В свою очередь руководитель кооператива Baltijas dārzeņi Янис Бушс отмечает, что в сезоне этого года из овощей больше всего пострадала столовая свекла - потери ее урожая достигают 50-80%. В обществе Latvijas dārznieks подчеркивают: для местных фермеров в такое полное вызовов время важны понимание и поддержка покупателей. Однако не все сети супермаркетов отзывчивы к местным производителям и тормозят даже сроки расчетов. Оптовые базы тоже думают прежде всего о своей выгоде, а не о пользе производителей. Из-за повышенной влажности зафиксированы значительные потери и урожая картофеля, сообщает Latvijas Avīze.

Председатель правления общества Latvijas kartupeļu audzētāju savienība Айга Краукле сообщила журналу Agro tops, что многие хозяйства, больше всего в Латгале, не смогли убрать весь картофель. А в восточной части Латвии вызовом была их посадка. Однако крупные профессиональные картофелеводы собрали хороший урожай. Все они сейчас очень обеспокоены. Причина - собранный в других европейских странах хороший урожай, который сейчас закупают латвийские оптовые базы.

В Союзе картофелеводов говорят, что еще в сентябре на оптовых базах закупочная цена держалась на уровне 21-23 евроцентов. Сейчас цены упали до 17 центов за килограмм. В начале этой недели оптовые базы покупали выращенный в Польше картофель уже по 12 центов за килограмм. Однако покупатель в магазине этого снижения цены не видит и, скорее всего, не увидит. Например, в магазинах Rimi самый дешевый картофель в начале этой недели стоил 59 центов, в магазине Lidl выращенные в Литве клубни - 49 центов, латвийский картофель - 59 центов. Каждый может посчитать, насколько велика наценка оптовых торговцев и магазинов. Картофелеводы также рассказывают о проводимой на оптовых базах практике смешивания латвийского картофеля в одной упаковке с выращенными в других странах клубнями.