Урожай уплыл: магазины смешивают заграничные овощи с латвийскими

Редакция PRESS 3 ноября, 2025 11:03

Бизнес 0 комментариев

После сезона дождей и неурожаев латвийские фермеры оказались в сложном положении. Потери овощей и картофеля в некоторых хозяйствах достигли 80%, а местная продукция теряет позиции на прилавках из-за дешёвого импорта. Супермаркеты и оптовики, вместо поддержки отечественных производителей, ориентируются на прибыль, закупая овощи за границей и смешивая их с латвийскими.

"Потери урожая овощей в этом сезоне, когда в сельском хозяйстве объявлена чрезвычайная ситуация, я бы оценил примерно на одну треть. Есть хозяйства, которые до сих пор продолжают убирать свеклу и капусту. В минувшие выходные выйти на поля крестьянам в Рижском регионе не позволили дожди - выпало около 40 миллиметров осадков. Весь урожай в воде", - рассказывает руководитель общества Latvijas dārznieks Янис Берзиньш.

В свою очередь руководитель кооператива Baltijas dārzeņi Янис Бушс отмечает, что в сезоне этого года из овощей больше всего пострадала столовая свекла - потери ее урожая достигают 50-80%. В обществе Latvijas dārznieks подчеркивают: для местных фермеров в такое полное вызовов время важны понимание и поддержка покупателей. Однако не все сети супермаркетов отзывчивы к местным производителям и тормозят даже сроки расчетов. Оптовые базы тоже думают прежде всего о своей выгоде, а не о пользе производителей. Из-за повышенной влажности зафиксированы значительные потери и урожая картофеля, сообщает Latvijas Avīze.

Председатель правления общества Latvijas kartupeļu audzētāju savienība Айга Краукле сообщила журналу Agro tops, что многие хозяйства, больше всего в Латгале, не смогли убрать весь картофель. А в восточной части Латвии вызовом была их посадка. Однако крупные профессиональные картофелеводы собрали хороший урожай. Все они сейчас очень обеспокоены. Причина - собранный в других европейских странах хороший урожай, который сейчас закупают латвийские оптовые базы.

В Союзе картофелеводов говорят, что еще в сентябре на оптовых базах закупочная цена держалась на уровне 21-23 евроцентов. Сейчас цены упали до 17 центов за килограмм. В начале этой недели оптовые базы покупали выращенный в Польше картофель уже по 12 центов за килограмм. Однако покупатель в магазине этого снижения цены не видит и, скорее всего, не увидит. Например, в магазинах Rimi самый дешевый картофель в начале этой недели стоил 59 центов, в магазине Lidl выращенные в Литве клубни - 49 центов, латвийский картофель - 59 центов. Каждый может посчитать, насколько велика наценка оптовых торговцев и магазинов. Картофелеводы также рассказывают о проводимой на оптовых базах практике смешивания латвийского картофеля в одной упаковке с выращенными в других странах клубнями. 

В Украине выведены из строя все государственные ТЭС

В результате самой масштабной за все время войны атаки российской армии на объекты энергосистемы Украины были полностью выведены из строя все теплоэлектростанции, принадлежащие государственной компании «Центрэнерго». Соответствующее заявление распространила пресс-служба предприятия в официальном аккаунте Facebook. «Невиданное ранее количество ракет и бесчисленное количество дронов, которые по несколько штук в минуту били по тем же станциям, что мы восстановили после сокрушительной атаки 2024 года», — цитирует The Moscow Times заявление компании.

«Песня «Убей бура» это не притеснение? МИД ЮАР пытается спорить с Трампом

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
"Утверждение о том, что это сообщество подвергается преследованиям, не подтверждается фактами", - заявил пресс-секретарь МИД ЮАР Криспин Фири в субботу, 8 ноября.

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

