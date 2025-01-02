Ссылаясь на дочь Алксниса, российские СМИ сообщают, что в понедельник, 30 декабря, у Алксниса случился геморрагический инсульт, после которого он впал в глубокую кому, а в среду, 1 января, скончался.

Во время Атмоды полковник Советской армии Алкснис был членом Верховного Совета и выступал против независимости Латвии, но позже переехал в Россию и был депутатом Госдумы.

Алкснис родился в Кемеровской области России, где его семья находилась в ссылке. Его дедушкой был бывший командующий советскими ВВС Екабс Алкснис, расстрелянный во время сталинских репрессий в 1938 году. В 1957 году после реабилитации Екаба Алксниса семья вернулась в Латвию.

В 1973 году Алкснис окончил Рижскую высшую школу военных авиационных инженеров имени Екабса Алксниса, названную в честь его деда, получив специальность инженера-радиоэлектронщика. С конца 1970-х годов служил в штабе Прибалтийского региона СССР в Риге.

В конце 1980-х годов Алкснис был одним из активистов, основавших Интерфронт, выступавший против восстановления независимости Латвии. В 1989 году он был избран на Съезд народных депутатов СССР, где был одним из руководителей группы депутатов «Союз», выступавшей за сохранение СССР.

В 1990 году Алкснис был избран членом Верховного совета Латвии и работал во фракции противников независимости «Равноправие». Он голосовал против декларации о восстановлении независимости Латвии и поддержал августовский путч 1991 года. После путча те члены Верховного Совета, которые были военнослужащими СССР, были обязаны уйти из Советской армии, но Алкснис отказался это сделать, поэтому у него отобрали мандат члена Верховного Совета.

В 1992 году Алкснис переехал в Россию, где продолжил свою риторику, направленную против Запада и враждебную Латвии. С 2000 по 2007 год он был депутатом Госдумы, а также работал в органах местного самоуправления. В марте 2022 года вместе с другими известными людьми он подписал заявление в поддержку вторжения России в Украину.

Алкснису был запрещен въезд в Латвию и Украину.