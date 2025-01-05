Сотрудник полиции вызвал серьезную аварию и скрылся с места происшествия

Полицейский после случившегося покинул место ДТП, не сообщив об аварии в полицию и не вызвав неотложную медицинскую помощь.

Расследование дела перешло к БВБ от Госполиции.

В рамках уголовного процесса БВБ провело следственные действия в местах жительства и в транспортном средстве сотрудника полиции. К нему применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы, в том числе запрет занимать определенную должность в Госполиции.

В интересах следствия более подробная информация в данный момент не разглашается.