В министерстве мало платят? Парламентского секретаря оштрафовали за совмещение должностей

Законом "О предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных должностных лиц" предусмотрен запрет для парламентского секретаря на совмещение его должности с должностью членом правления коммерческих компаний.

БПБК констатировало, что Ирбе противозаконно совмещал свою должность госчиновника с должностями члена правления двух коммерческих предприятий - SIA Latenergo и SIA Forca.

По оценке фактических обстоятельств дела было принято решение призвать Ирбе к административной ответственности и оштрафовать его на 180 евро. Штраф был уплачен накануне Нового года.