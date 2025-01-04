В Резекненском крае самоуправление поможет жителям чистить дороги от снега; кому полагается помощь

Она полагается людям, задекларировавшим спое постоянное место жительства в крае и фактически проживающим на его административной территории, которые по здоровью или другим особым обстоятельствам не могут обеспечить уборку снега на частных дорогах. Сюда относятся одинокие пенсионеры, одинокие инвалиды I и II групп, а также семьи с детьми дошкольного возраста.

Очистка дороги или подъездного пути от снега будет осуществляться одновременно с работами по чистке муниципальных дорог на конкретном маршруте. Помощь по чистке дворов и внутренних дорог в пределах частного владения оказана не будет.

Самоуправление поясняет, что до сих пор не было правового урегулирования по оказанию помощи в чистке частных дорог в зимний период, хотя на практике такая помощь оказывалась и ранее.