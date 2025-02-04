Учителя увольняются еще до проверки: Минюст просит Центр госязыка соблюдать «принцип соразмерности»

По данным руководителя Управления образования Даугавпилса Марины Исуповой, заявления об уходе подали около 20 человек из семи школ, включая учителей и вспомогательный персонал. Это привело к серьезным сбоям в учебном процессе. Недовольство вызывает и тот факт, что проверке подвергаются даже те преподаватели, которые получили образование на латышском языке. Министерство юстиции призвало ЦГЯ учитывать принцип соразмерности при проведении проверок.

Реакция школ

«Проверки на знание государственного языка учителей школ начались 23 января и продолжаются по сей день. Более 20 учителей прошли тест. К сожалению, восемь учителей и часть вспомогательного персонала решили не участвовать в тестировании, организованном Государственной службой образования, и подали заявления об увольнении», — сказала директор одной из школ Даугавпилса Кристина Иванцова.

Она отметила, что основной причиной увольнений могла стать тревога, неуверенность в своих силах и обсуждения с коллегами, усилившие беспокойство. Для некоторых эта проверка стала последней каплей, подтолкнувшей их к уходу из профессии.

При этом директор уверена, что все учителя и сотрудники, подавшие заявления об увольнении, владеют латышским языком на достаточном уровне для успешного прохождения теста.

Из-за увольнений в учебном заведении возникли дополнительные трудности с организацией учебного процесса. В некоторых школах пришлось пересмотреть расписание занятий и объединить классы, отдавая приоритет выпускникам, чтобы они могли подготовиться к экзаменам.

Руководство школы отмечает, что проверки стали неожиданностью, так как ранее было достигнуто соглашение о том, что тестирование владения государственным языком не будет проводиться в середине учебного года, чтобы не нарушать образовательный процесс.

«По моему мнению, неправильно проводить такие проверки в середине учебного года. Это выбивает учителей из привычного ежедневного ритма и нарушает процесс обучения. Я понимаю, что необходимо подготовить информацию о реальном положении дел в ситуации с переходом на «Единую школу», но нужна ли эта проверка так срочно? На мой взгляд, ее можно было провести в другое время, например, в конце весны или начале лета», — поделилась мыслями Иванцова.

Позиция Центра государственного языка

ЦГЯ объяснил, что проверки проводятся в рамках программы контроля, принятой в ноябре 2024 года, для соблюдения законодательства, регулирующего использование латышского языка. Экзамены для учителей проводятся в течение всего года, поэтому перенос их на более поздний срок невозможен.

На вопрос о том, кто будет нести ответственность за сбои в учебном процессе, если школы не смогут быстро решить кадровые проблемы, в ЦГЯ заявили, что взаимодействуют с руководителями учебных заведений и согласовывают порядок проверок с их администрацией.

Позиция Министерства юстиции

Министерство юстиции подчеркивает, что латышский язык является основой национальной идентичности Латвии, а его использование играет ключевую роль в вопросах национальной безопасности, особенно в условиях современной геополитической ситуации.

Государство обязано обеспечить, чтобы латышский язык выполнял свою функцию государственного языка, как это предусмотрено Конституцией. В министерстве отметили, что Россия ведет целенаправленную кампанию по дезинформации против Латвии, и потому контроль за владением латышским языком в образовательных учреждениях особенно важен.

В соответствии с законодательством ЦГЯ проверяет соответствие знаний педагогов установленным нормам, необходимым для выполнения их профессиональных обязанностей.

Правительство Латвии во главе с Эвикой Силиней («Новое Единство») выступает за поддержку изучения латышского языка и полный переход на обучение на государственном языке к 2025 году. Этот процесс направлен на преодоление последствий советской оккупации и русификации в латвийской системе образования.

Критерии проверок

В ЦГЯ подчеркнули, что школы включаются в программу контроля на основе определенных критериев. Проверке подлежат только педагоги, работающие в рамках программ основного образования.

При этом в министерстве считают, что особое внимание следует уделять школам, которые ранее реализовывали программы нацменьшинств и сейчас переходят на латышский язык обучения. Также приоритет в проверках должен отдаваться тем учителям, которые, по данным государственных учреждений, имеют повышенный риск недостаточного владения латышским языком, например, если предыдущие тестирования выявили низкий уровень языковых навыков.