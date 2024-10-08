Три следующих года банки будут обязаны платить налог солидарности

Ожидается, что солидарный взнос позволит собрать в бюджет 96 миллионов евро в 2025 году, 60,8 миллиона евро в 2026 году и 66 миллионов евро в 2027 году.

Законопроект устанавливает размер взноса солидарности на уровне 60 % от расчетной базы. Этой базой будет являться часть чистого процентного дохода кредитной организации за календарный год, которая более чем на 50% превышает среднегодовой процентный доход за последние пять финансовых лет, с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.

Предусматривается, что кредитные организации будут осуществлять ежеквартальные авансовые платежи взносов солидарности. Законопроект предусматривает, что взносы должны будут уплачиваться за три платежных периода - 2025, 2026 и 2027 годы.